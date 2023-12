Manu Cordero, mejor corredor del año en el ranking de la federación en Maratón BTT

Con la vista fijada ya en la próxima temporada, continúan llegando buenas noticias al equipo Extremadura-Ecopilas MTB, donde Manu Cordero, uno de los líderes de la formación extremeña, ha redondeado otro gran año en el plano deportivo logrando el triunfo absoluto del ranking nacional de Maratón BTT de la Federación Española de Ciclismo.

El corredor, de 26 años y natural de Llerena, ha cumplido su sexta temporada consecutiva como integrante del conjunto extremeño desde que en 2018 se incorporase como ciclista sub-23. En tan sólo dos temporada en la categoría previa a élites, ya dejó constancia de la calidad que le ha llevado a ser el deportista que es hoy dentro del panorama nacional del btt.

Esta temporada finiquitada en lo deportivo Cordero ha logrado imponerse en competiciones donde la regularidad primaba sobre pruebas de un día, donde el llerenense no pocas veces se ha quedado con la miel en los labios. Aún así puede corroborar que ha realizado una excelente campaña.

Cordero ha finalizado esta clasificación con 511 puntos, por delante del aragonés Roberto Bou, 478, y el castellano-leonés Raúl Rodríguez, con 434. En esta misma clasificación, que engloba las categorías élite y sub-23, aparecen varios integrantes del Ecopilas, como Marcos García, que finalmente ha sido sexto (346 puntos) o el sub -23, Juan Utrero, undécimo con 273. Mientras, la joven quintanense María Reyes Murillo ha logrado la quinta plaza en féminas (500 puntos) del ranking cuyo triunfo ha ido a parar a Tessa Kortekaas (724).

Olvidado por la selección

Sin embargo, ese gran palmarés que ya forma parte del historial de Cordero no ha sido suficiente para que los responsables deportivos de la Federación hayan convocado al extremeño para formar parte de la Selección Española ni una sola vez. «No se qué más tengo que hacer, es increíble», se lamenta el ciclista. «He ganado varias competiciones donde se premia la regularidad, como este último triunfo que he logrado, donde no sólo cuentan las pruebas como, por ejemplo, las que integran la Copa de España XCM, cinco en total, donde también he ganado, por cierto, si no que es un premio a toda una temporada compitiendo y sumando puntos del calendario español. En una prueba de un día como bien puede ser un campeonato nacional pueden ocurrir muchas cosas que al final pueden decantar el triunfo para no necesariamente el corredor más fuerte Y al parecer ese es el criterio, pero, como digo, eso no es cosa mía. Yo sólo me dedico a entrenar y a competir, que ya es bastante. Lo que si me pregunto muchas veces es si merece la pena tanto sufrimiento y sacrificio mío y de todas las personas que son partícipes de este éxito, para esto. De momento, seguiremos un año más en este gran equipo de mi tierra, junto a todas las personas que forman el Extremadura-Ecopilas, así como todas las entidades y firmas comerciales que hacen posible que los deportistas tengamos la ocasión de demostrar que valemos para este sufrido deporte», concluye Cordero.