El Mérida reacciona tarde

3 - Recreativo de Huelva: Rubén Gálvez; Sergio Díez, Trapero, Rubén Serrano, Dani Pinillos (Antoñito, min. 10); David del Pozo, Josiel Núñez; Antonio Domínguez (Manu Galán, min. 79), De la Rosa (Miguelete, min. 54), Iago Díaz (Gorka Iturraspe, min. 79); y Caye Quintana (Álvaro Bustos, min. 54). 0 - Mérida: Juan Palomares; Raúl Beneit (Raúl Prada, min. 77), Eliseo (Bonaque, min. 46), Tomás Bourdal, Damián Canedo (Pipe, min. 46); Luis Acosta, Busi (Chuma, min. 57), Juanjo (Ben Hamed, min. 77), Dani Sandoval; Javi Martín y Mizzian. Goles: 1-0: min. 16, Antonio Domínguez. 2-0: min. 30, Caye Quintana. 3-0: min. 37, Trapero. Árbitro: Bueno Prieto, del colegio madrileño. Amonestó al local Caye Quintana; y a los visitantes Luis Acosta y Raúl Beneit. Incidencias: Partido disputado en el estadio Nuevo Colombino. Unos 5.000 espectadores.

No hubo opciones en el Nuevo Colombino. El Recreativo de Huelva se encargó de ello en una primera parte espectacular de los onubenses que decidieron el partido con tres goles (3-0). El Mérida no compareció en esos 45 primeros minutos. Supo mejorar los registros en la segunda mitad, pero el conjunto romano ya se había dejado cualquier posibilidad antes del descanso. No fue su mejor día y vuelve a caer a la zona de descenso.

El primer cuarto de hora fue de poco fútbol, mucho centrocampismo y apenas llegadas a ambas áreas. No fue hasta el minuto 16 cuando el Recreativo de Huelva fabricó la primera opción de gol en una buena jugada por la banda derecha de David del Pozo que prolongó a Iago Díaz y De la Rosa culminó con un lanzamiento muy colocado que Juan Palomares no tuvo problemas para detener.

Rápido acierto

Y su segunda oportunidad, los onubenses no fallaron. Fue en el minuto 17, cuando una asistencia desde la banda izquierda tras un lanzamiento de saque de esquina supo aprovecharlo Antonio Domínguez para rematar desde la corona del área para hacer el 1-0. A partir de entonces, el Mérida tuvo que remar contra corriente. Los emeritenses intentaron mejorar su bagaje ofensivo, que hasta ese momento era prácticamente nulo.

No se vino abajo el equipo romano. Despertó y empezó a crear peligro en la portería de Rubén Gálvez. Así, antes de la primera media hora Sandoval remató alto después de un centro de Damián Canedo desde la izquierda. Se animaba por momentos el cuadro extremeño. Sin embargo, la efectividad fue onubense. Una jugada del Recre acabó con una asistencia en el interior del área de Sergio Díez a Caye Quintana, que no perdonó. Era el 2-0. Se le complicaba mucho el partido al Mérida.

El tercero de los locales llegó en el minuto 37 en pleno desconcierto emeritense en defensa. Un centro lateral desde la frontal del área acabó con un remate de cabeza en el área pequeña de Alberto Trapero, que sentenciaba el partido ante la poca respuesta visitante. La última ocasión de la primera parte la tuvo Javi Martín, que no estuvo acertado ante Rubén Gálvez, al detener el balón con el pie. El atacante pudo dar algo de vida a su equipo (min. 40).

Cambios en el descanso

David Rocha movió el banquillo en el descanso tras una más que mala primera parte de su equipo en defensa. Su equipo mejoró en los primeros minutos de la segunda mitad, donde dispuso de una doble ocasión en el minuto 48. El portero y la defensa onubense evitó el gol. Javi Martín estuvo cerca de conseguir un merecido premio.

Los jugadores del Mérida agradecen el apoyo de los aficionados que les acompañaron en Huelva. / AD Mérida

Tomás Bourdal, en el minuto 60, también estuvo cerca de acortar distancias en el marcador, pero envió el balón fuera. Rocha reforzó el ataque romano dando entrada a Chuma. A pesar de la gran diferencia en el marcador, el Mérida intentaba llegar al área rival. No bajaba los brazos. Mientras, el Decano buscaba el juego de contragolpe para hacer el cuarto.

En el minuto 75, Álvaro Bustos pudo firmar el ‘poker’ pero lo evitó Juan Palomares en una buena intervención. Y en el minuto 88, Bonaque, de chilena, envió el esférico al larguero tras un lanzamiento de córner. Fue la última acción del encuentro con posibilidades de subir al marcador. Tampoco le hubiese servido al Mérida para sumar nada positivo. Su derrota, unida al empate del Linares con el Melilla (0-0) le devuelve a la zona roja de la clasificación. H

