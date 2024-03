Resistencia infructuosa del Cáceres ante el líder

97 - Leyma Coruña: Sebastián Aris (7), Karl Lundqvist (2), Rafa Barrueta (12), Goran Huskic (12) y Álex Galán (13) -cinco inicial- Ingus Jakovics (11), Atoumane Diagné (5), Pablo Hernández (-), Aleix Font (20), Sean McDonnell (8) y Beka Burjanadze (7). 80 - Cáceres Patrimonio de la Humanidad: Gael Bonilla (6), Michael Nuga (0), Hansel Atencia (6), Darko Balaban (11) y Ashley Hamilton (12) -cinco inicial- Pablo Rodrigo (10), Pau Carreño (0), Dikembe André (10), Gre Gantt (14), Remu Raitanen (3) y Dani Rodríguez (0). Marcador por cuartos: 25-18, 44-39 (descanso), 62-55 y 97-80 (final). Árbitros: Albacete Chamón y Munar Bañón. Sin eliminados. Incidencias: Vigesimosexta jornada de la LEB Oro. Partido dispuado en el Palacio de los Deportes de Riazor ante 4.000 espectadores.

Gran partido en feudo de un líder obligado a ganar para un Cáceres Patrimonio de la Humanidad que fue capaz de tutear al poderoso Leyma Coruña hasta el último cuarto del choque. Los de Arturo Álvarez no pudieron sumar la segunda victoria consecutiva pero sí dejaron una esperanzadora imagen para este final de temporada tan complicado que les espera (97-80).

Aunque lo primero que se vio fue un tremendo gorro del local Álex Galán a Babalan y de seguido un triple inaugural de Goran Huskic, el Cáceres entró bien a la pista mostrando una gran actitud competitiva y exhibiendo ambición, por lo que no tardó en marcar la primera alternancia tras un triple de Gael Bonilla (3-5).

Sin embargo el perímetro no dejó de ser protagonista y los gallegos con dos triples consecutivos de Barrueta hicieron bailar el luminoso en segundos, algo que no amilanó a un conjunto visitante que siguió atacando bien (11-9 en el ecuador).

Pero la superioridad física de Lundqvist y Barrueta comenzó a generar no pocos problemas a la pintura extremeña y con el cubano desatado en la anotación (Por entonces 9 puntos) a Arturo Álvarez no le quedó otra que parar el juego y evitar así que la brecha se abriera (16-9).

LOS MEJORES MOMENTOS

De vuelta a pista no hubo mejora rápida de los verdinegros, su rival firmó un parcial total de 9-0, y quedaba claro que el equipo o se rearmaba en lo defensivo o no tendría opciones. Y es que de poco servía un parcial de respuesta de 0-4 porque el rebote en aro propio era un drama e incluso la rotación local con Diagné también sumaba rebote ofensivo y puntos (máxima con el 23-13, min. 8). Así y todo el final no fue malo y con un triple de Raitanen el marcador quedó en 25-18.

Otro rebote ofensivo de Burjanadze tras tiro libre y una falta de tres tiros a un Jakovics que no falló ninguno, engordaron las estadísticas más negativas de un Cáceres que así y todo tenía fe en sí mismo y con gran soltura ofensiva minimizaba los problemas en su retaguardia (29-26, min. 12). Los discípulos de Arturo Álvarez no se arrugaban, sabían competir y exhibiendo una gran precisión en el lanzamiento hacían saltar todas las alarmas en el banquillo gallego (31-33 en el ecuador y tras tiempo de Diego Epifanio).

Hansel Atencia avanza hacia la zona del Leyma Coruña. / ÁREA 11

El Leyma Coruña apretó los dientes en defensa, pero Gantt con un segundo triple en apenas un minuto o Babalan, muy inteligente en canasta contraria, mantuvieron a los extremeños a favor de marcador hasta que aparecieron Barrueta y Aris con otros dos triples para hacer de nuevo la goma (42-37 a falta de minuto y medio). De ahí al descanso el Leyma cogió más rebote (en la primera 21 por 12 visitante y 11 ofensivos por 3 visitantes), pero el Cáceres mantuvo el tipo y sus opciones. Al descanso 44-39.

SIN RENDIRSE

En el reinicio el Cáceres volvió a utilizar esa defensa zonal que tan buenos resultados le había dado anteriormente, pero cerrar el rebote debía ser una prioridad y que no sucediera lo castigaba muy pronto Galán tras un triple después de segunda oportunidad. Pero los de Arturo Álvarez no se rendían y con dos triples de Hamilton y un Atencia que también asistía marcaban terreno ante el líder (49-48, min. 23). Ni siquiera un parcial de 6-0 inmutó a un Cáceres que siguió sin defender del todo bien su aro pero que en el contrario sí sabía competir mucho mejor y eso le permitía mantener opciones de victoria al comienzo del último cuarto (62-55).

El Leyma dijo hasta aquí y en el comienzo del último y definitivo, desatado desde el triple y logrando transicionar con mucha velocidad, pegó un muevo arreón que dejaba a los extremeños contra las cuerdas muy rápido (76-60, min. 34). Así y todo Gantt con una jugada de cuatro puntos dio una réplica que sólo sería momentánea, porque Font enchufaba otra de tres y la renta de psicológica de diez puntos se mantendría inamovible en el siguiente tramo frente a un conjunto visitante que no bajaba los brazos e intentaba mantenerse vivo a toda costa (81-73, min. 36).

Con todo por decidirse los gallegos atacarían siempre largo buscando los segundos del reloj, arañando punto a punto desde los libres a un Cáceres muy peleón que se resistía a su suerte pero que obligado a tomar más riesgos de los esperados terminaría quedándose sin opciones a falta de minuto y medio (88-78) y antes de un final de duelo donde se desvirtuó un poco el gran papel de los extremeños en Riazor (97-80).

Raitanen intenta hacerse un hueco bajo el aro. / ÁREA 11

