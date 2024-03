Cáceres, inoperancia y desgracia

«El esfuerzo defensivo del equipo ha sido nuestro principal mérito. Sabíamos que siTizona no anotaba 80 puntos teníamos la oportunidad. Me da mucha pena que el Cáceres no haya sumado la victoria en un partido en el que he sentido cómo vibraba la afición. Nos han llevado en volandas y me he sentido como en casa. Objetivamente es una valoración negativa por el resultado, pero subjetivamente siento que damos pasos adelante. Lástima que el tiempo no nos dé. Estoy orgulloso de los jugadores», comentó Arturo Álvarez al final del choque. El técnico del Cáceres lamentó la jugada de la pérdida entre Rodrigo y Hamilton, sobre la que que comentó que «el objetivo era buscar una falta e ir a la línea de tiros libres y lo hemos hecho todo al revés. Los corazones de los jugadores van muy rápido, pero no busquemos culpables».