El Montijo y su reto de competir para dignificar su papel

Alineaciones probables MONTIJO: Dos Santos; David Calles, Valhondo, Haro, Mauro, Nano, Jesús, Juli, Runy, Muller, Yaya. GIMNÁSTICA: Pablo; Silva, Molina, David López, Chupo, De la Mata, Llorente, Astray, Manu, Borrego y Segovia. ÁRBITRO: Abraham Gutiérrez Perera (Andalucía) ESTADIO: Emilio Macarro. HORA: 12.30.

Cuatro partidos tiene por delante el Montijo para tratar de dignificar su presencia en esta Segunda Federación tras certificar la pasada semana su descenso a Tercera. El primero de ellos llega este domingo, a partir de las 12.30 horas en el municipal Emilio Macarro, ante la Gimnástica Segoviana, nada más y nada menos que el líder del grupo. Desde luego, la primera piedra de toque para demostrar que los rojillos no van a ser comparsa hasta final de año no es sencilla. La Gimnástica Segoviana no sólo va primero, sino que lleva cuatro victoria en los últimos cinco encuentros y tiene la moral por las nubes.

El Montijo busca ser competitivo y que nadie piense mal de sus jugadores. De hecho, gran parte de sus futbolistas, se están jugando posibles contratos futuros, ya sea en Montijo o en cualquier otro equipo. Para ellos, sólo les queda el escaparate de la categoría.

Jesús Acevedo tendrá la baja de Darius por acumulación de tarjetas, aunque recupera en defensa a Pedro. Es probable que, tras el descenso confirmado, el entrenador extremeño comience a dar más minutos a jugadores jóvenes que la próxima temporada están llamados a ser de la partida en el club. Y, de la misma manera, aquellos que seguro se marcharán los veremos jugar menos.

Queda por saber cómo responderá el público del Emilio Macarro en estos dos últimos encuentros de casa ya sin nada en juego. La Gimnástica Segoviana no se fía y ya sabe que equipos como el Numancia cayeron en este estadio.