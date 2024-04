El Badajoz alimenta su esperanza a base de goles

3 - BADAJOZ: Nárvaez; Grima, Liza, Borja López, Carlos Cordero (Min 70 Dani Cordero); Toni Jou, Damián Petcoff (Min 70 Saidöu Bah), Sandro Toscano; Adri Carrasco (Min 79 Fidel), Samu Manchón (Min 64 Jurgi Oteo) y Ewan Urain (Min 64 Pablo Gálvez). 0 - MENSAJERO: Jacobo; Óscar, Abreu, Toboso (Min 76 Juanda), Morillo; Misfutt, Hernán (Min 9 Pollo), Pedro Ramírez (Min 46 Alejandro Martínez), Lasme Toty (Min 46 Malick); Tana y Borjas Martín (Min 75 Salles). GOLES: 1-0 (m. 44), Samu Manchón (p.) 2-0 (Min 47) Adri Carrasco. 3-0 (Min 65) Sandro Toscano. ÁRBITRO: Enrique Pareja Nieto. Comité Ceutí. Mostró amarilla a Carlos Cordero y Damián Petcoff en el Badajoz y a Abreu en el Mensajero. INCIDENCIAS: Estadio Nuevo Vivero. 3.300 espectadores (Dato oficial). Partido correspondiente a la jornada 31 del Grupo 5 de Segunda Federación.

No está aún todo dicho en el Nuevo Vivero. El Badajoz no falló ante el ya descendido Mensajero en uno de los encuentros más plácidos que han disputado en esta infame temporada. Todo ocurrió en torno al descanso. Antes del paso por vestuarios se adelantaron en el marcador y en los primeros compases del segundo acto certificaron un triunfo que devuelve a la vida al conjunto pacense ante un rival ya descendido que apenas presentó batalla. Con este resultado, los blanquinegros se colocan a cuatro puntosd el Llerenense, que empató en casa ante el Cacereño.

Hacía una tarde espléndida en Badajoz. Algo calurosa para situarse en fondo o preferencia. Pero en cualquier caso suponía una nueva prueba para comprobar cómo de grande era la fe que se sentía por el club blanquinegro, ya que el día invitaba a otras actividades de ocio en vez de seguir a un equipo que no ha hecho demasiado para que el público vaya a verlo. En un Nuevo Vivero en el que reinaba la apatía sí que se escuchaban insistentes cánticos que pedían la dimisión de la directiva y en la que reivindicaban que «Badajoz somos nosotros». En lo puramente futbolístico, Oliver Sierra presentó el once más o menos esperado, donde destacó la presencia en el once de Ewan Urain en punta y de Samu Manchón por detrás del ariete vasco-escocés.

El tramo inicial del encuentro mostró una sucesión de despropósitos en forma de imprecisiones, pases fallidos y una falta de conexión entre los jugadores. Así y con todo, el cuadro local besó la madera en un cabezazo de Ewan Urain que se quedó muy cerca de entrar en la meta del Mensajero. También probó fortuna Adri Carrasco con un disparo que acabó en las manos de Jacobo. El propio meta apareció cuando el reloj marcó la media hora de juego para interceptar el remate de Samu Manchón, que enganchó en el corazón del área un buen servicio desde la derecha de Fran Grima.

Al filo de la primera mitad Adri Carrasco probó fortuna con una jugada personal que se quedó a escasos centímetros de ser el primero del partido, pero al madrileño le faltó algo de puntería en su chut.

La jugada clave llegó al filo del descanso. Samu Manchón cayó dentro del área y el ceutí Pareja Nieto no dudó al señalar la pena máxima. Ya desde los once metros, el de Almendralejo no dudó y la puso dentro de la portería rival para adelantar al Badajoz en el marcador.Los blanquinegros pudieron agrandar su renta antes del pitido final, pero el intento de Toni Jou se marchó desviado. Con esa mínima ventaja, el cuadro pacense llegó al descanso.

Tranquilidad tras el descanso

El segundo del Badajoz no se hizo esperar. Apenas se habían disputado un par de minutos del segundo acto cuando Adri Carrasco fusiló a Jacobo para anotar el tanto que daba tranquilidad al equipo local. El extremo, que recogió un balón que no supo culminar Urain, puso rúbrica a su tercer tanto de la temporada.

Pese a que con los dos tantos de ventaja, la victoria no parecía peligrar para los locales, el Badajoz no se iba a quedar ahí. El equipo de Luis Oliver terminó de fabricar el que hasta el momento es el triunfo más abultado del curso con un tanto de un Sandro Toscano que estuvo más listo que errática defensa del conjunto canario y remató a quemarropa para hacer el gol que firmaba la sentencia definitiva para el equipo pacense.

En los últimos minutos fue el Mensajero el que pudo anotar para maquillar el resultado, pero el palo primero, y la falta de definición después, dejó el marcador como estaba y firmó la séptima victoria del año para el Badajoz.

La semana que viene, los blanquinegros tratarán de seguir apurando sus opciones ante otro equipo ya descendido: el Montijo.

Luis Oliver: «Este triunfo es muy positivo» Tras el triunfo ante el Mensajero, el técnico del Badajoz, Luis Oliver Sierra, calificó como «muy positivo» el resultado logrado este domingo después de que este equipo viniera de una derrota tan dura como la que se recibió en Segovia ante la Gimnástica. «Nos mantiene vivos. Hemos recortado dos puntos. Todo lo que sea estar más cerca está bien. Toca seguir. No era tanto ganar, sino cómo se ganase», declaró en la rueda de prensa posterior al choque. Además, también quiso incidir en la importancia que tiene que varios de los jugadores anotaron durante el choque. «Hemos recuperado a Adri y Samu para el gol y Toscano está muy bien. Hemos recuperado a jugadores para la causa», apuntó. Pese a ello, el propio Oliver admitió que «hay que ganar todo lo que queda».

