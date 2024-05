Jorge González, el sueño cumplido de un atleta currante

Hace un año y medio, el protagonista expresaba gráficamente en este periódico que su sueño era «vestir la camiseta de la selección española». Dicho y hecho. Jorge González Rivera (Mérida, 23 de septiembre de 1995) lo va a conseguir con su convocatoria para el Campeonato de Europa de media maratón, en junio en Roma.

«Desde verano llevamos preparando esto; con muchos baches, pero al final el martes ya salió la preselección. Estoy muy contento», resume el deportista entre entreno y entreno de una semana especialmente gratificante para él, un orgulloso jornalero del atletismo.

González está en su año deportivo y académico más importante. Y es que compagina su dura preparación como corredor de fondo (sobre 160 kilómetros semanales repartidos en dos sesiones diarias varios días) con la de las oposiciones a policía, que sería a finales de este año. Es un histórico del Capex, club extremeño en el que empezó a destacar y en el que militó cuatro años («estuve como en casa, tengo muy buenos amigos ahí»), el pasado año estuvo en el Guadalajara y en éste en el toledano Run Atletismo Novés, al que fue de la mano con el exatleta Antonio Núñez. Ahí ya ha explotado definitivamente en la élite de la ruta nacional, codeándose con los mejores.

«Ahora iré a entrenar un par de semanas a Sierra Nevada. La gente me dice que hay que disfrutar de la experiencia, pero no voy de visita a Roma. Yo iré allí a darlo todo y a quedar lo más arriba posible porque además, aparte de ser un campeonato de Europa individual, también lo es por equipos. Cuanto más nos ayudemos, mejor», dice el fondista, que tiene también el sueño de ser olímpico, algo que podrá ocurrir en cuatro años, cuando se consolide en una prueba, la de maratón, que empezará a practicar este año, prevé.

A cuidarse

En Roma estará en un grupo en el también figura Yago Rojo, con licencia extremeña, y en chicas la verata Laura Luengo. Solamente una lesión le podría dejar fuera. «La nutrición y el descanso es clave y no pillar un constipado o algo parecido», recuerda.

«Doblo tres o cuatro días. La primera sesión la hago a las siete de la mañana y la segunda a las seis o las siete de la tarde. Estoy haciendo 150-160 kilómetros a la semana, sobre 10 horas». Habitual ganador de medias maratones por la región y también de carreras populares, asegura que su progresión es fruto de «no haber parado, siendo constante y mejorando marcas, que es lo más importante», declara este abnegado ‘currante’ del deporte.

«No me esperaba esta gran temporada. En octubre vi lo de la Media de Valencia y que la mínima para el europeo era factible. Volví a tener una fascitis plantar. Llegué casi sin entrenar a la carrera, acabé cojo y hasta enero no me recuperé, pero no sé cómo pude hacer la mínima», cuenta. «Poco nos pasa. Ponemos el cuerpo al límite», agrega para subrayar lo complicado que es conseguir las metas.

¿El atletismo extremeño? Su diagnóstico es optimista. «Tenemos en pista al Capex en División de Honor y también hay muchos atletas jóvenes que están pisando fuerte, como David García Zurita, que está en la absoluta. También su compañero Jorge, que está empezando a despuntar. Lo importante es que lleguen a absoluta, que es la cumbre».

Sobre sus referencias, dice que «de chiquitito» veía a Javi Guerra, también a Abel Antón, Martín Fiz, claves para él, y Bekele y Kipchoge en lo internacional. Ahora, en realidad, depende de sí mismo. Y ahí también es un número uno.

