Emoción y depresión en el fin de curso del Nuevo Vivero

El Nuevo Vivero vive un fin de fiesta tan amargo como extraño. Nadie en sus cabales habría firmado llegar a una situación tan dramática hace pocos meses. Y es que el Badajoz, equipo local, despide el curso ya descendido y sin nada en juego en un atípico derbi extremeño en el que el Llerenense sí se lo juega todo. Los de la Campiña Sur deben ganar y esperar resultados. Si vencen, tendrán aún así que estar pendientes de un buen puñado de resultados de la jornada. Los blanquinegros, por contra, recibirán a buen seguro una sonora bronca de su hinchada en su propio feudo tras haber firmado una temporada infame que les ha hecho descender a falta de una jornada.

Pero si hay alguien que no recibirá esta reprimenda del público, al menos de forma directa, será un Luis Oliver Sierra que fue expulsado en San Sebastián de los Reyes y no estará en el banquillo. En idéntica situación se encuentra su ayudante, el entrenador de porteros Javi Melchor, que también vio la roja en el duelo ante el Sanse. En su comparecencia previa al choque, el todavía entrenador del Badajoz aseguró que no le pondrán la alfombra roja a su rival ni le prestarán ningún tipo de favor aunque sean extremeños. «La motivación está intacta. Si el Llerenense quiere tener opciones de mantenerse más vale que vengan con ganas. Igual queda hasta un partido bonito», declaró.

El Llerenense, por su parte, viaja al Nuevo Vivero con toda la ilusión del mundo de poder celebrar una heroica salvación que sería casi como un título para el cuadro de la Campiña Sur después de una temporada notable, pese a estar con la soga al cuello en esta última jornada. Las cuentas del Llerenense para salvar la categoría pasan por superar al Badajoz en el Nuevo Vivero. Cualquier tropiezo prácticamente le condena, salvo una carambola de un empate en Badajoz y la victoria del Villanovense en campo del Ursaria. Es decir, un ‘favorazo’ extremeño en toda regla.

No obstante, los de Llerena no quieren pensar en cuentas hasta no hacer los deberes. Su entrenador, Luismi Álvarez, está convencido de que, si su equipo logra un triunfo, alguno de los marcadores que están por arriba les van a beneficiar para, al menos, evitar el puesto de descenso directo, ya que el Llerenense no depende de sí mismo. Eso sí, hay equipos con partidos complicados que pueden pinchar y por ahí colarse el cuadro llerenense.

El equipo viaja con toda la plantilla disponible. Se lo perderá el brasileño Laerte, que tiene que cumplir el segundo de los dos partidos de sanción. Luismi no se fía del Badajoz pese al reciente descenso. abe que será un ambiente caldeado y convulso para el equipo local, pero también tiene claro que los jugadores se están jugando su trayectoria y sus posibilidades de acabar en otro equipo la próxima temporada.

El Llerenense también aboga por no estar constantemente pendiente de los resultados, pues es consciente que un tropiezo suyo tira todo al traste, por lo que la atención debe estar solamente en el partido.

Casi medio millar de aficionados desde Llerena se desplazarán a Badajoz. Dos autobuses que se han llenado por completo y el resto irá en vehículos particulares.