El Mérida, listo para sorprender a otro equipo de la zona noble

Una vez asimilado el cambio de horario del partido de este domingo a las 12.00 horas en La Rosaleda, es el momento de mostrar la versión de ‘matagigantes’ del Mérida. Contra los equipos de la zona alta ha conseguido puntuar en esta segunda vuelta. Lo destacaba el mismo entrenador del Málaga, Sergio Pellicer:»nos vamos a encontrar a un equipo que ha jugado contra los de arriba, Castellón, Ibiza y Córdoba, y en unos consiguieron ganar y en otros empatar. Tienen las cosas claras y se están jugando la vida. Maneja muy bien la segunda jugada y es muy vertical». David Rocha, técnico emeritense, también lo tiene muy claro: «si mostramos ese nivel, tenemos opciones de ganar en Málaga. Vamos con mucho optimismo, el equipo ya ha dado la cara contra los equipos de arriba».

No estarán los lesionados Bourdal, Elejalde e Ismael Gutiérrez, este con problemas de pubis. Se prevé que Rocha repita once, con la única duda en el acompañante de Chuma en ataque, si Javi Martín o Mizzian. «Vamos a seguir dándole continuidad a lo que estamos haciendo, quizá algún cambio de nombre o no, pero el plan no va a cambiar, intentar apretar arriba y hacer un partido incómodo».

El Málaga tiene las bajas del centrocampista Manu Molina y de su máximo goleador, Roberto. Rocha tiene claro que el que juegue «será de primer nivel».

Los malacitanos han ganado y perdido uno y empatado tres en los últimos cinco duelos. Esto le impide campeonar y muy difícil llegar al subcampeonato (ahora a ocho puntos), por lo que su meta es asegurar el ‘playoff’ (aventaja en ocho puntos al sexto) e intentar acceder a la tercera posición que ocupa el Ibiza con un punto más. Todo esto pasa por «hacernos fuertes en La Rosaleda. Llevamos tres partidos con nuestra gente con tres empates. El ascenso pasa por La Rosaleda. Sabemos que tenemos que dar nuestra mejor versión», afirmaba el propio Pellicer.

A pesar de que en el seno del Mérida «estamos centrados en lo nuestro», también se está pendiente de lo que hagan los rivales directos, ya que «la categoría nos muestra que los puntos no sabes dónde pueden estar». Los emeritenses marcan la salvación, manteniendo una distancia de cuatro puntos con San Fernando y Linares, ambos en puestos de descenso. Los de La Isla visitan al Melilla y a Linarejos viaja el Atlético B.

El equipo emeritense no estará solo en la Costa del Sol, pues el club ha anunciado que se ha superado la centena de entradas vendidas. Con el cambio de horario también lo ha hecho la salida de autobús fletado por la entidad, el cual saldrá a las 5.45 horas desde el estadio Romano José Fouto.

MÁLAGA: Herrero, Gabilondo, Nelson Monte, Juande, Víctor García, Genaro, Ramón, Ferreiro, Kevin, Dani Lorenzo y Dioni. MÉRIDA AD: Juan Palomares, Beneit, Eliseo Falcón, Bonaque, LluisLlácer, Acosta, Juanjo Sánchez, Busi, Sandoval, Javi Martín y Chuma. ÁRBITRO: David López Jiménez. Catalán. ESTADIO: La Rosaleda. HORA:12.00.

