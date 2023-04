El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido perdón a las víctimas por "los efectos indeseados" de la ley del 'solo sí es sí', a los que, según ha asegurado, se va a poner "una solución".

Sánchez, que el sábado visitó Bilbao, trata en una entrevista con los periódicos del grupo Vocento de la reforma de esta ley, tras la rebaja de penas de un millar de condenados y la puesta en libertad de un centenar de agresores sexuales. "Creo que ningún diputado, incluso los que han votado en contra de esta ley, está a favor de rebajar las penas. Por tanto, pido perdón a las víctimas y vamos a poner una solución a estos efectos indeseados", afirma.

Respecto al reciente acuerdo sobre la ley de vivienda, señala que el objetivo es "convertir la vivienda pública en un derecho y no en un problema, comprometiendo a la administración en la construcción masiva de vivienda pública".

Considera, por otra parte, "inaceptable" que se mezclen víctimas del terrorismo con presos como ha ocurrido en páginas web de algunos ayuntamientos vascos y explica que como administración, primero se está haciendo "un requerimiento. Y en caso de que esta situación no se corrija, evidentemente interpondremos un recurso", avisa.

Asegura, por otro lado, que el PSOE no contempla "bajo ningún escenario" gobernar con EH Bildu y dice que a su partido "le separa un abismo" de la coalición abertzale, aunque puntualiza que "cuestión distinta es que puntualmente nos podamos entender para avances sociales". El presidente considera, en cambio, que "hay una relación no solo histórica, sino estratégica con el PNV" que no tiene con Bildu.

También asegura que el lehendakari, Íñigo Urkullu, y los presidentes de la cornisa cantábrica le tienen "a su lado" en la defensa del Eje Atlántico ante Francia. "Vamos a cumplir nuestros compromisos antes de 2030 para que ese corredor sea una realidad", afirma.

Sánchez afea también la actuación del PP: "Han pactado el primer gobierno de coalición con la ultraderecha en Castilla y León; han pasado del ‘no’ a la abstención en la moción de censura y acabamos de ver en Doñana, que pese a tener mayoría absoluta, convergen con Vox para perpetrar esta agresión", censura. A su juicio, "hay un gran riesgo de que después del 28-M se formen gobiernos del PP con Vox que van a involucionar a las sociedades".

Por otro lado, Sánchez valora que la economía "está sonriendo a España por encima de la media europea" y respecto al traslado de la sede de Ferrovial a Países Bajos, recuerda que esta empresa adopta esa decisión "la semana en la que los españoles empezamos a hacer nuestra declaración de la Renta y el año en el que estamos registrando un récord de inversión extranjera directa. Cada cual que extraiga las conclusiones que quiera", añade.