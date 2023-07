España va a reforzar sustancialmente la presencia de sus soldados en el "flanco este" de la OTAN en Europa. Al batallón de combate de Rumanía va a enviar 250 soldados más, y en Eslovaquia va a desplegar 700 soldados. Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa en Vilna (Lituania) donde acaba de concluir la cumbre de dos días de la Alianza. "España va a continuar contribuyendo al esfuerzo aliados para lograr una paz justa y duradera, que hemos reclamado desde el comienzo de la guerra", ha dicho Sánchez.

La OTAN ha acordado el refuerzo de su DDA (Deterrence and Defense of Atlantic Area, o Disusasión y Defensa de Área). Nuestro Ejército liderará en ese marco un batallón de combate en Eslovaquia (al que mandará 700 soldados). Está previsto que el actual 'battle group' (contingente del tamaño de un batallón con no más de 2.000 efectivos) que hoy tiene desplegado la OTAN en Eslovaquia bajo liderazgo checo va a crecer hasta el tamaño de una brigada, con entre 3.000 y 5.000 militares de diversos países. España es candidata a liderar una brigada de la OTAN en la región, según adelantó en exclusiva por El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica. Los aspectos más técnicos de la reforma del actual batallón hasta brigada se diseñan en una posterior Conferencia de Generación de Fuerza, encuentro de los jefes de Estado Mayor de la OTAN.

El presidente también ha anunciado que España se va a adherir al acuerdo del G7 (de los países más industrializados) por el que se van a dar garantías de seguridad a Ucrania. "Así damos a Ucrania certidumbre en el medio y largo plazo. Esto es lo que significa la frase de que ayudaremos a Ucrania todo el tiempo que haga falta y con todo lo que haga falta hasta que salga el invasor", ha añadido, sin dar detalles sobre lo que suponen esas garantías para España. "No se puede estar estar cada tres meses viendo qué se manda, hay que darle un horizonte a Ucrania tras 500 días de guerra".

Erdogan pide a Sánchez acelerar adhesión

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha trasladado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su deseo de reactivar la adhesión de Turquía a la Unión Europea durante el semestre español al frente del bloque. Ambos han mantenido una reunión bilateral a petición de Ankara en la que el dirigente turco ha planteado que se reactive el proceso de adhesión en un momento en el que la UE ha reavivado su política de ampliación con las candidaturas de Ucrania y Moldavia.

Fuentes gubernamentales citadas por Europa Press explican que Sánchez, como presidente de turno del Consejo de la UE, ha tomado nota de la demanda de Erdogan y ha explicado que la UE se encuentra en un proceso de reflexión sobre las transformaciones y reformas que tendrá que afrontar para incorporar a más miembros. Como presidencia rotatoria puede agilizar las negociaciones e impulsar las conversaciones sobre reformas y capítulos pendientes para la adhesión, aunque Sánchez ha insistido en que la decisión es cosa de los Veintisiete.

Sin dejar de mirar al sur

En el comunicado final de la cumbre de la Alianza en Vilnius se reconoce que "la vecindad sur de la OTAN, en especial las regiones de Oriente Próximo, el Norte de África y el Sahel se enfrentan a retos interconectados de seguridad, demográficos, económicos y políticos". Esta situación favorece la proliferación de grupos armados no estatales (como el grupo Wagner), lo que incluye organizaciones terroristas. "También permite la desestabilización y la interferencia coercitiva de los competidores estratégicos. Rusia está aumentando la tensión y la inestabilidad en toda la región. La inestabilidad provoca violencia contra los civiles, lo que incluye violencia sexual de guerra, tráfico de seres humanos e inmigración irregular", reconoce la Alianza. Por todo ello, se ha solicitado al Consejo del Atlántico Norte que lance una reflexión profunda y omnicomprensiva de las amenazas, retos y oportunidades para establecer relaciones con las naciones socias, organizaciones internacionales y otros actores relevantes en la región. El resultado se presentará en la cumbre de 2024.

España lleva años inistiendo en que no se tenga en cuenta las amenazas que provienene de su vecindad sur (Sahel, Norte de África y Oriente Próximo), en particular la inestabilidad de países como Mali. En ese país, azotado por el yihadismo, el gobierno golpista -con apoyo privado ruso- ha decidido expulsar a los 17.400 efectivos de la misión de paz de Naciones Unidas MINUSMA y llevar a cabo la lucha contra el terrorismo de la mano de Rusia y mercenarios de la firma Wagner. Madrid teme que esto provoque riesgos híbridos, que van desde las oleadas migratorias a una afectación por narcotráfico y por el yihadismo incontrolados en la región.

Garantías a Ucrania del G-7

Después de que la cumbre de la OTAN haya terminado sin garantías explícitas de seguridad para Ucrania de la Alianza como organización, se está ahora a la espera de lo que bilateralmente comprometan los países más avanzados. Todos los focos están sobre el eventual plan de garantías para la seguridad de Ucrania que los miembros del G7 van a presentar este miércoles en la cumbre de Vilna.

Rusia ya ha advertido en contra de ese compromiso de los países más industrializados en favor de Ucrania, y ha advertido de que harán que Europa sea "mucho más peligrosa durante años y años". "Al proponer esas garantías de seguridad a Ucrania, estos países están socavando la seguridad de Rusia", ha dicho el portavoz presidencial ruso Dmitri Peskov a los periodistas, según recoge la agencia AFP.-

El presiddente de Ucrania cargó ayer contra la falta de voluntad de la Alianza para abrirle un camino claro de adhesión. Todo lo que ha hecho la organización de seguridad es prometer que entrará cuando termine la guerra. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha dicho este miércoles al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que anhela el día en que sea "como aliados".

Además de promesas bilaterales de más armamentos, Kiev ha conseguido de esta cumbre la creación de un Consejo OTAN-Ucrania, un nuevo foro que se celebra por primera vez en el contexto de la cumbre aliada de Vilna.