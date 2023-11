Miles de personas han acudido por quinto día consecutivo a la sede del PSOE en Madrid, en la calle de Ferraz, para protestar contra la ley de amnistía que el PSOE ha acordado con ERC y que ultima con Junts para lograr la reelección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. La concentración ha comenzado con antelación y con público redoblado, y ha vuelto a terminar con fuertes con graves enfrentamientos de los manifestantes contra los antidisturbios, que han cargado varías veces entre una lluvia de bengalas, botellas y otros objetos.

La Policía Nacional ha doblado su despliegue con unos 160 agentes en hasta ocho grupos de antidisturbios para tratar de contener a una multitud que protesta contra los acuerdos de investidura y con una defensa de barreras metálicas mucho más ancha y resistente, ante manifestantes con banderas franquistas y, entre la multitud, un sol negro neonazi.

Grupos neofalangistas han ocupado la primera línea de la manifestación, entre ellos Activistas de Hacer Nación y Democracia Nacional, y también el líder de Desokupa. La protesta ha tomado una tonalidad predominante de extrema derecha y se ha cantado varias veces el Cara al Sol.

La tensión que se ha sentido en la zona es aún superior a la que se daba el lunes, cuando los antidisturbios tuvieron que cargar para disolver el escrache, por lo que la policía ha ampliado el perímetro de seguridad previendo nuevos incidentes en torno a un edifico que está cerrado a cal y canto; aunque no ha podido evitar la intervención policial despues de que la multitud tratara de romper el cordón policial.

Los manifestantes han coreado vivas a España con consignas como "No nos engañan Cataluña es España", "Esa lechera a la frontera", "Puigdemont a prisión", "España unida jamás será vencida" y "Sánchez muérete, policía únete", todo ello junto a una pancarta que reza "España no paga a traidores, amnistía no". Una pareja de embozados se ha subido al tejado de un kiosco de tabacos, al borde del cordón policial, enarbolando una bandera carlista y haciendo el saludo fascista. Una de ellas es Isabel Peralta, conocida miembro del grupo neonazi Bastión Frontal y a quien Alemania impidió la entrada tras encontrar en su equipaje varias esvásticas y una copia de Mein Kampf.

Una parte de los manifestantes, sobre las 20.00 horas, se ha escindido de la concentración principal y se ha dirigido hacia el Congreso de los Diputados, que ha sido blindado por la policía ante numerosos jóvenes con la cara tapada y banderas franquistas. Al cabo de unos minutos, han regresado a la concentración principal ante la sede de Ferraz cortando el tráfico a su paso sin intervención policial.