Santos Cerdán, sobre Koldo: "Ni fue conductor ni amigo íntimo de Sánchez"

"En ningún momento fue conductor, ni amigo íntimo de Pedro Sánchez, ni apareció en ningún coche montado con él", ha sentenciado el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, sobre Koldo García para dejar claro que el que fuera asesor de José Luis Ábalos no tuvo ninguna relación estrecha con el presidente del Gobierno. En la comisión de investigación sobre el caso Koldo del Senado, Cerdán ha asegurado que Sánchez le conocía, como a otros muchos militantes, pero que no mantenían ningún vínculo de amistad.

Durante poco más de 90 minutos, Cerdán se ha centrado en defender que no tenía conocimiento alguno sobre la presunta trama de mascarillas que García urdió desde el Ministerio de Transportes durante la pandemia y que, desde el regreso de Sánchez a la secretaria general del PSOE en 2017, Koldo estuvo siempre a las órdenes de Ábalos. Primero, como chófer a sueldo del partido y, después, como asesor en el Ministerio de Transportes. En este sentido, ha explicado que fue él quien habló con Ábalos para pedirle el acta de diputado, algo a lo que se negó, y comunicarle su suspensión de militancia.

"Nos saltamos nuestro propio código ético y por una responsabilidad política entendimos que teníamos que apartarlo de militancia", ha dicho, en referencia a que fueron más allá de lo que dictan las normas internas del PSOE. Sobre esa reunión, ha dicho que Ábalos le expresó que "creía que era injusto" y que "no entendía" que se le pidieran a él responsabilidades políticas por las contrataciones de Koldo. Cerdán ha asegurado que se sorprendió al conocer las noticias, pero que es necesario esperar a que la justicia se pronuncie para determinar si tanto Ábalos como García pueden volver a militar en el PSOE. Ábalos tendrá su oportunidad de expresarse el próximo lunes en esta misma comisión a la que ha sido citado por el PP.

La trayectoria de García

Ante las distintas preguntas de los senadores, el secretario general del PSOE ha ido desgranando la carrera política de García en el partido. Según ha dicho, conoció a Koldo "a finales de 2010 o principios de 2011" cuando quiso afiliarse al PSN, donde él era secretario de Organización. García se ofreció para abrir una agrupación socialista en Huarte, donde el PSN nunca había tenido presencia, así que le impulsó. Cerdán ha explicado que durante un tiempo García hizo, de manera voluntaria y sin cobrar, labores de seguridad de los actos del partido.

Esta faceta es la que, según Cerdán, le hizo acordarse de García en mayo de 2017 cuando le llamó para ofrecerle que acudiera a Madrid a vigilar durante dos noches los avales que había conseguido Sánchez para recuperar la secretaría general del PSOE. Después, con Sánchez de vuelta al frentre del partido, Cerdán ha dicho que García "se ofreció para ser conductor" y entró a las órdenes de Ábalos, con un contrato a cargo del PSOE. En 2018, ha dicho, García pidió la "baja voluntaria" para irse como asesor de Ábalos a Transportes.

A partir de ese momento, Cerdán admite que mantuvo un contacto habitual con Koldo, ya que este asistía a todas las reuniones con Ábalos, aunque ha dejado claro que no hablaban nunca de temas del partido delante de él. No obstante, tras la salida del exministro del Gobierno, primero, y de la secretaría de Organización del PSOE, después, en el verano de 2021, Cerdán dice que solo se volvió a ver con García en dos ocasiones. Una a los pocos días de aquella reestructuración y otra en octubre de 2023. No obstante, ninguno de los senadores le ha cuestionado sobre este último encuentro, por lo que no ha ofrecido más información.

Desconocimiento

"No es mi pupilo. No era mi pupilo ni de nadie dentro del organigrama de Ferraz", ha querido dejar claro. En este sentido, ha asegurado no tener ningún conocimiento ni de los contratos para la compra de mascarillas con la empresa Soluciones de gestión y apoyo a empresas S.L., ni sobre las funciones que cumplía en el Ministerio de Transportes. Tampoco, asegura, tuvo conocimiento directo del nombremiento de García como consejero de Renfe y vocal del consejo rector de Puertos del Estado.