Nueva polémica en el pleno de la Asamblea. La presidenta de la Cámara, Blanca Martín, ha expulsado al líder de Ciudadanos, David Salazar, y el resto de diputados de la formación naranja le han respaldado abandonando la sesión minutos antes de iniciarse las votaciones de todas las propuestas, que debido al protocolo anticovid del Parlamento se agrupan al final de la sesión. Salazar ha sido advertido en tres ocasiones por Martín, tras interpelar fuera de su turno de intervención.

El germen ha sido la ausencia del pleno de este jueves de la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, un tema recurrente a lo largo de toda la mañana. Y la polémica finalmente se ha desatado tras elevarse la tensión y el tono político en el debate de dos iniciativas, una de la formación morada y otra del PSOE, para conmemorar el 90 aniversario de la II República e impulsar la memoria histórica y democrática en el currículo educativo.

El diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha señalado en una de sus primeras intervenciones (durante la comparecencia del consejero de Sanidad) que la ausencia de De Miguel del pleno se debía a que "está en el juzgado de Coria" declarando por una de las denuncias que ha interpuesto la formación contra la vacunación de los cargos socialistas que se habían saltado la cola.

"La portavoz y presidenta de su grupo hoy no está declarando en el juzgado de Coria, declaró ayer por videoconferencia. Donde tenía que estar hoy la presidenta es aquí, en la Asamblea, donde trabaja, donde es diputada. Porque hoy no está declarando en el juzgado, entérese usted bien. Porque no es cierto que esté declarando", le ha replicado la diputada del PSOE Estrella Gordillo.

Macías ha solicitado después el turno de palabra para intervenir por alusiones, pero la Presidencia se lo ha denegado. Horas más tarde, el diputado de Cs David Salazar ha aclarado que la ausencia de De Miguel se debía a que estaba "con su hijo en el hospital". "Aquellos que dicen liderar las políticas de igualdad le han afeado que no esté aquí cuando está con su hijo en el hospital y eso es machismo y es una vergüenza", ha replicado.

Finalmente, Blanca Martín ha tomado la palabra para aclarar la cuestión, momento en el que Salazar ha tratado de intervenir y, tras tres avisos, ha sido expulsado del pleno. Martín ha reconocido después que había sido "un error" no haber dado la palabra a Macías para que se explicara, pero ha zanjado la polémica asegurando que ella sí era consciente de dónde estaba De Miguel y que "en ningún momento (la diputada socialista) ha dicho lo que ha dicho que se ha dicho".