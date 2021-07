La polémica ayer llegó por la petición de la Asociación Turismo Norte de Extremadura (Aturnex) de cerrar el ocio nocturno para reducir los casos de covid-19. «Los brotes ocasionados en locales de ocio nocturno son de una gravedad extrema y ello ocasiona el cierre perimetral de algunos municipios, lo que conlleva el cierre del ocio diurno», señalaba Ignacio Lozano, el presidente de Aturnex, en la nota en la que solicitaba a la Junta de Extremadura la clausura de los locales de ocio nocturno puesto que a su juicio esta actividad y los casos supuestamente asociados a ella «ponen en riesgo la temporada turística». «Ya se están produciendo las primeras cancelaciones en Cáceres, Plasencia y localidades cercanas», afirmaba el representante del colectivo que aglutina a 180 empresarios turísticos de la zona norte de Extremadura.

Sin embargo el cierre del ocio nocturno no es una medida que se contemple ahora mismo por la Junta de Extremadura como ha señalado el consejero de Sanidad esta semana en varias ocasiones. De hecho ayer en Plasencia (la ciudad con mayor incidencia) ayer no se adoptó ninguna medida de retroceso al respecto y ni siquiera el cierre perimetral, precisamente por la dificultar para hacerlo cumplir en un gran núcleo de población y porque la medida perjudicaría al sector productivo de una ciudad «turística y de servicios» y la idea es no lastrarlos. Lo que sí se intensificarán son los controles policiales en las zonas de ocio nocturno, además de en Plasencia, en Badajoz y Cáceres para vigilar el cumplimiento de las medidas sanitarias.

El sector hostelero y turístico señalan al «ocio desorganizado» y piden más control sobre el botellón

La Federación de Asociaciones de Turismo Rural de Extremadura (Fextur), en la que se integra Aturnex, también se desmarcó de la petición. «El problema es el ocio desorganizado. La gente se contagia porque no está tomando las precauciones no porque el sitio no tenga las medidas adecuadas», terció la presidenta de Fextur, Victoria Bazaga. «Tanto la hostelería en general como el ocio nocturno son unos grandes colaboradores de la experiencia turística y tenemos un respeto absoluto por el trabajo que hacen los compañeros», apuntó.

Desde el sector hostelero y del ocio nocturno criticaron la petición de Aturnex. «Está fuera de lugar y muestra un gran desconocimiento del problema. No hay que actuar contra el ocio nocturno, hay que actuar contra el botellón, que es el foco de los contagios», insistió Antonio Martínez, presidente de Setex.