Las obras volverán a las rondas de Cáceres y Badajoz en 2023

En el primer semestre de 2023. Esta es la previsión que maneja la Junta de Extremadura para que puedan dar comienzo las obras destinadas a la construcción de los segundos tramos de las rondas sureste de Cáceres y sur de Badajoz. De esta forma lo trasladó ayer el director general de Movilidad e Infraestructuras, José Luis Andrade, en su respuesta a una pregunta formulada sobre este asunto por parte del diputado del grupo parlamentario del PP Víctor del Moral, en el transcurso de una comisión del departamento celebrada en la Asamblea regional.

En concreto, el directivo del Gobierno extremeño informó de que en estos momentos se está en la fase de redacción de ambos proyectos, por lo que una vez concluya este proceso y se conozca «el coste de la obra y la traza definitiva», se podrán sacar a licitación las obras para que estas puedan comenzar en los primeros seis meses del próximo año. Con respecto a la infraestructura viaria pacense, avanzó también que la ejecución de los dos tramos que restarían por acometer, se iniciará en el primer semestre de 2024.

El diputado popular mostró su incredulidad ante los plazos dados por Andrade y criticó a su vez que no se hayan gastado los créditos disponibles para estas actuaciones desde 2021. «Se agarra usted a la redacción de los proyectos para justificar el retraso del inicio de las obras hasta 2023 y 2024, que ya veremos», manifestó. Sobre esta cuestión, destacó que entre ambas infraestructuras hay que gastar 28 millones de euros de los fondos Feder antes de que el plazo de justificación de estos finalice el 31 de diciembre de 2023.

En este punto, Del Moral concretó que según los recogido en los presupuestos regionales de 2022, para la presente anualidad se contemplan para la ronda sur de Badajoz cuatro millones y otros 11 para 2023. A estos habría que sumar los 13,5 millones para la ronda sureste de Cáceres (4,5 en 2022 y el resto en 2023). «Me apuesto con usted a que en esta legislatura no se van a licitar esas dos obras y se van a perder esos 28 millones de euros. Tienen que explicar a los ciudadanos porqué están en la cuerda floja tantos millones de euros», apostilló.

«No soy de apostar porque adivino no soy», le respondió Andrade. «Cualquier gestor que tenga la responsabilidad de realizar estas obras, y sabiendo la fase en la que se encuentran, no puede dar con certeza fechas concretas», afirmó. El directivo subrayó el «compromiso» de la Junta para construir los tramos que restan de estas infraestructuras: «Tenemos que tener en cuenta los plazos necesarios para llevarlos a cabo, lo que no haremos será paralizar estos proyectos como estuvieron paralizados otros anteriormente».

Andrade detalló en su intervención en qué punto están los trámites para que estos tramos puedan ser una realidad. En el caso de la ronda cacereña, recordó que el 24 de diciembre de 2021 se adjudicó a la UTE Ciex-TXT Ingeniería, por 165.363 euros, la redacción del proyecto del segundo tramo, de tres kilómetros para unir la Charca Musia con la carretera de Badajoz. «Teniendo en cuenta el plazo que tiene y el desarrollo que lleva el proyecto actualmente, estimamos que podemos disponer del mismo en el mes de septiembre», indicó.

Con respecto a la ronda sur de Badajoz, el director general señaló que el 3 de diciembre del pasado año la UTE compuesta por Ingenieros Proyectistas Extremeños SA y Auscultia SL resultó adjudicataria del contrato para la redacción del proyecto por 202.899,94 euros. Este segundo tramo de 4,5 kms unirá la carretera de Valverde de Leganés, la EX-310, con la de Olivenza, la EX-107. En este caso, la estimación del Gobierno autonómico es que el proyecto pueda estar listo en noviembre.