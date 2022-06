La EBAU de Extremadura incluye el tema ‘trans’ en Inglés y desata la polémica

«Una nadadora ‘trans’ reaviva un viejo debate en el deporte de élite: ¿Qué define a una mujer?». Es el título de uno de los textos que ha propuesto la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) en la prueba de Inglés en Extremadura. Se trata de una edición adaptada de un texto publicado en el ‘New York Times’, que narra la historia de una estrella de la natación transexual de cuya valía empieza a dudar el mundo del deporte porque la atribuye a la medicación que toma para cambiar de género. Una vez leído el texto, se les pedía a los estudiantes que contestaran unas preguntas para comprobar su comprensión lectora.

La temática ‘trans’ copó también la segunda parte de la prueba, dedicada a la redacción y en la que a los alumnos se les requería que eligieran una de estas tres opciones: Redactar una historia que empezara con la frase «mucha gente en el colegio pensaba que Lia era muy masculina»; que escribieran una carta al comité olímpico argumentando porqué las atletas ‘trans’ deberían formar parte de las Olimpiadas y cómo deberían hacerlo y, por último, responder si creen que el cambio climático afecta a los hábitos de los animales y por qué. Esta última hace referencia a la otra opción de texto que se proponía en el examen, que abordaba la materia del cambio climático. Ninguna de estas frases, eso sí, están incluidas en los textos que debían leer.

La polémica no se ha hecho esperar. Han sido varios los alumnos que han colgado el examen en las redes sociales, mostrando su sorpresa no tanto por la temática de la narración, sino por el enunciado de la preguntas posteriores. «Lo de las ‘writing’ (redacciones) de la EBAU de Extremadura me ha parecido feísimo la verdad», escribió en Twitter Fran Jiménez. O «en la EBAU Extremadura distorsionan sexo y género, sabiendo que las categorías deportivas se establecen en base a hechos reales y constatables como edad, peso y sexo. El adoctrinamiento del dogma se ceba sobre el alumnado. Políticos cómplices», aseguró otra usuaria de esta red social.

ebau españa: no se pueden poner temas polémicos q puedan afectar en la corrección



ebau extremadura: merecen las personas trans derechos? 🤪🤪🤪 — carmen (@santatellagb) 7 de junio de 2022

el texto de EBAU de lengua el otro dia siendo trans-excluyente y hoy en inglés en extremadura cuestionando si los trans deberían incluirse en los JJOO qué tipo de sociedad DE MIERDA estamos siendo? — wisconsin 🟣 (@lostwisconsin) 7 de junio de 2022

lo de las writing de la ebau de extremadura me ha parecido feisimo la verdad — FRAN Anti ebau (@fraanjimeneezz) 7 de junio de 2022

No lo comparten

Desde la Asamblea Abolicionista de Cáceres no comparten que el tema se haya incluido en una prueba como esta, aunque aseguran que, a priori, el examen se ajusta a la legislación de la EBAU. Aborda uno de los items permitidos, que es el deporte, «el problema es que realmente este texto no aborda solo el tema deporte», prosigue Marga Sánchez, miembro de este colectivo, que asegura que no les gusta que se haya escogido esta temática cuando «no se ha tratado en las aulas». Según comenta, el tema ‘trans’ no ha llegado aún ni a las clases de tutoría, ni a Filosofía ni a Ética.

Critican además que las preguntas, «tal y como están redactadas, pueden ser tendenciosas». Y reprochan que en el texto «se confunde sexo y género, una premisa básica para poder hablar de estos temas», incide Marga Sánchez.

Por su parte, la presidenta de la Fundación Triángulo, Silvia Tostado, aseguró que polemizar sobre las personas transexuales es «violentarlas». El texto, a su juicio, carece de posicionamiento, pero critica que se saque una temática como esta en la EBAU porque impide abordarla con profundidad. «Probablemente haya habido ‘trans’ haciendo el examen a los que les haya incomodado porque sabían que la polémica que se iba a generar después iba a ser grande», afirma Tostado.

Y añade que «a algunos solo les escandaliza el debate por el hecho de ser ‘trans’ y nos preocupa que las vidas de las personas ‘trans’ terminen violentadas. Sus vidas hay que conocerlas y respetarlas y arrojar polémica sobre un tema como este solo arroja más violencia sobre ellas», insiste Silvia Tostado.

Por último, el presidente del tribunal de la EBAU, José Antonio Pariente, incidió en que no existe legislación en cuanto a la inclusión «de temas polémicos» y aseguró que « es inocuo lo que dice el texto». El objetivo, continuó, no es que «nadie se sienta marginado». La selectividad finalizó este jueves. Las notas se conocerán el día 17.