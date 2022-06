EBAU: Cuatro estudiantes extremeños de 14

Un alumno del IES Eugenio Hermoso de Fregenal de la Sierra, otro del Augustóbriga de Navalmoral de la Mata, otro del Cristo del Rosario de Zafra y una alumna del Norba Caesarina de Cáceres. Son los cuatro estudiantes extremeños que han logrado la máxima puntuación en la EBAU: un 14. La Universidad de Extremadura (Uex) tenía previsto publicar este viernes las notas pero finalmente adelantó el trámite.

De este modo, el 93,57% de los estudiantes extremeños ha logrado superar estas pruebas que abren las puertas de la universidad; en función de la nota obtenida, así serán las posibilidades de elegir carrera y destino. La puntuación media de todas las materias en esta edición ha sido de 6,92 frente al 7,14 del año pasado.

Asimismo, la calificación media más alta en las materias se ha registrado en Cultura Audiovisual II, con un 8,88, asignatura de la que se han examinado 120 estudiantes.

Ahora, el plazo de revisión se abre el día 20 y finaliza el 22 de junio a las 14.00 horas. Además, la convocatoria extraordinaria de la EBAU tendrá lugar los días 5, 6 y 7 de julio.

A continuación, hablan los protagonistas de la jornada.

«Quiero estudiar química en la UEx»

Isabel Martín - IES Norba Caesarina (Cáceres)

Dice que ha sido un curso intenso, «de mucho estudiar y de no parar». En su caso, el resultado compensa. «Me esperaba una nota alta, pero no tanto. He sabido que habían salido las calificaciones porque mis amigas han empezado a preguntarme que qué tal me había ido», manifiesta. Isabel Martín Pérez, alumna del IES Norba Caesarina de Cáceres, es una de las estudiantes extremeñas de 14 en la EBAU de este curso. Ella tiene muy claro qué quiere hacer: «Estudiar Química en Badajoz». Apuesta por quedarse en la Universidad de Extremadura (Uex). «Me gustó la facultad cuando la visitamos y me gusta estar cerca de casa», afirma. Elige esta carrera con vistas a desarrollar algo relacionado con la investigación, «y como última opción, la enseñanza».

Cuando se le pregunta que qué le parece el método de selección, sostiene: «Nos exigen mucho de todo y quizás hay cosas que no nos son útiles para nada. Pero por otra parte creo que si no fuera así, si no tuviéramos esa presión, la gente se relajaría y no daría el máximo de sí misma».

«Yo me he puesto un horario para estudiar»

Mario Herreruela - IES Augustóbriga (Navalmoral)

Quiere estudiar Ingeniería Mecánica en Badajoz, donde solo le piden un cinco, de manera que lleva nota de sobra. Mario Herreruela Rosado, del IES Augustóbriga de Navalmoral de la Mata, es otro 14 de la EBAUde este año. ¿Cómo se logra esa nota? Dice que lo fundamental es la organización: «Tienes que ponerte un horario. En mi caso, a medida que avanzaban los días, veía en qué tenía que apretar y en qué no», explica.

No solo la nota ha sido una sorpresa para él, también que los resultados hayan salido un día antes. Esperaba que fuera este viernes cuando la Universidad de Extremadura (UEx) activara la web. «Teníamos pensado empezar a consultar los móviles desde medianoche, pero ha sido mi padre el que me ha avisado de que ya estaban. No me lo creía mucho y he ido a lo fácil: he entrado en Instagram y ya ha visto a algunos amigos que lo estaban compartiendo».

¿Por qué esa carrera de Ingeniería Mecánica? «Me llama la atención porque quiero dedicarme a algo relacionado con los deportes de motor. Hace dos o tres años empecé a seguir la Fórmula 1», resume.

«Esperaba que fuera bien, pero no perfecto»

Daniel García - IES Cristo del Rosario de Zafra

«Estaba con mi madre y cuando lo hemos visto nos hemos puesto a saltar de la alegría». Así recibió este jueves Daniel García Fernández, alumno del IES Cristo del Rosario de Zafra, su máxima nota en la EBAU, un 14. «Estoy muy contento. Me esperaba que fuera bien, pero no perfecto», expresa.

Este joven segedano quiere estudiar Matemáticas o, «si es posible», el doble grado de Física con Matemáticas en la Universidad Complutense de Madrid. «Son dos asignaturas que me encantan, siempre he sido un chico de números», reconoce.

Por el momento no se plantea su profesión soñada pero sí admite que le atrae la enseñanza, de hecho da algunas clases particulares «para aprender a enseñar».

García asegura que no hay ninguna fórmula mágica para sacar la máxima nota: «He seguido las directrices de estudiar regularmente y llevar las cosas al día. Nada más».

Una vez cumplido el objetivo, ahora toca descansar, disfrutar del verano y de sus aficiones favoritas: la lectura y los videojuegos.

«Todavía no sé qué carrera voy a elegir»

Raúl Tejada - IES Eugenio Hermoso de Fregenal de la Sierra

Tenía un objetivo claro: sacar la máxima nota posible para después no tener que arrepentirse de no poder entrar en la carrera que quisiera. «Aunque todavía no sé lo que voy a estudiar», dice. Entre sus opciones está Medicina en la Universidad de Sevilla, «allí tengo familia y está cerca de casa». Quien se expresa es Raúl Tejada Fornieles, alumno del IES Eugenio Hermoso de Fregenal de la Sierra. Él es uno de los estudiantes extremeños que ha alcanzado el 14 en la EBAU.

La noticia le llegó en la playa; estos días está con sus compañeros y algunos profesores de vacaciones en Cádiz. «Me ha llamado mi madre para decirme que ya habían publicado las notas, nos han entrado a todos los nervios, imagínate; pero después ha venido la alegría. Esta noche toca disfrutar», expresaba este joven.

En cuanto a cómo se evalúa, cuestiona el sistema porque asegura que los nervios y la angustia que se viven por condensarlo todo en pocos días «hace que mucha se bloquee y no sea capaz de sacar buena nota».