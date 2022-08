Los vecinos de Torre de Don Miguel: “Queremos estar seguros en nuestro pueblo”

“Queremos estar seguros en nuestro pueblo y no podemos permitir que nunca más tengamos que abandonar precipitadamente nuestros hogares porque un incendio incontrolado amenace nuestra seguridad y nuestras propias vidas”. Lo han gritado este sábado los vecinos de la localidad cacereña de Torre de Don Miguel, en la Sierra de Gata, en una concentración contra los incendios forestales a la que han asistido más de 300 personas.

Este municipio fue el más afectado por el fuego que se declaró el pasado 10 de agosto en la localidad de Santibáñez el Alto y que afectó además de a estos dos pueblos a Villasbuenas de Gata y a Gata. Las llamas amenazaron las viviendas de los habitantes de Torre de Don Miguel, que tuvieron que ser evacuados de sus hogares. Pasaron dos noches fuera de casa acogidos, la mayoría, en un pabellón que habilitó el Ayuntamiento de Moraleja en esta misma localidad.

No es el primer incendio que sufren, porque esta sierra cacereña arde cada verano. Por eso este sábado sus vecinos han dicho basta. Han querido mostrar su rechazo a los pirómanos, ya que las primeras hipótesis que se barajan es que este fuego ha sido intencionado. “No queremos incendiarios, rechazamos sus crueles métodos y condenamos enérgicamente a quienes juegan irresponsable y cobardemente con fuego para hacernos daño a todos, pues patrimonio de todos es lo que se ha quemado”, han dicho.

En cambio creen que el fuego arrasó tantas hectáreas (más de mil, según los cálculos de la Consejería de Agricultura) y se descontroló por el estado de abandono de los montes. “No es hora de buscar culpables”, han afirmado. Por lo que exigen soluciones urgentes para evitar que vuelva a suceder. Medidas, dicen, que deben llegar antes del próximo verano. Así, reclaman una gestión “inteligente” de los bosques y recursos naturales, basada en “los aprovechamientos agrícolas, ganaderos y forestales”.

“Es necesario –han asegurado- que se recuperen y pongan en explotación todos nuestros olivares de montaña, nuestros campos de frutales, nuestros viñedos y nuestros huertos en el entorno del pueblo. Si sus propietarios no pueden o no quieren explotarlos y mantenerlos bien cuidados y cultivados, que los cedan para que entre todos podamos gestionarlos y aprovechar sus frutos”. Y lo piden porque están convencidos de que esas explotaciones y esas zonas de cultivo son, junto al ganado y la explotación de los recursos forestales, “la mejor herramienta que vamos a tener para defendernos del fuego”. Por eso, entre las pancartas que portaban podían leerse lemas como “pinos incontrolados, fuego asegurado” o “más cabras, menos incendios”.

Además de una política forestal “errónea”, creen que la principal causa del estado de los montes es el “abandono rural” por la falta de expectativas para vivir “con dignidad en esta tierra”. “Se empeñan en considerar a las personas como elementos extraños a nuestros ecosistemas, cuando son parte esencial de ellos. No han hecho si no acelerar aún más el abandono de las actividades agrarias, ganaderas, forestales y cinegéticas que tan importantes son para mantener nuestra sierra viva”. Reivindican una solución porque ellos, aseguran, quieren seguir viviendo en sus pueblos. “Queremos gritar bien alto y bien claro que queremos seguir viviendo aquí, queremos trabajar aquí, queremos cultivar nuestras tierras y aprovechar sus pastos con nuestro ganado aquí, queremos gestionar y aprovechar nuestros montes aquí… y pedimos a los gobiernos de Extremadura, España y Europa que no legislen contra nuestros intereses”, han afirmado.

La concentración, que ha tenido lugar en la plaza Mayor de la localidad, Los vecinos de Torre de Don Miguel, la han secundado los vecinos de Torre de Don Miguel, organizados por su ayuntamiento, la Asociación Deportiva de Cazadores La Aliseda, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos El Rehuto, la Asociación Cultural Las Camelias, la Asociación Turismo Sierra de Gata (Turisgata) y la Asociación del Turismo Norte de Extremadura (Aturnex).