«Para los que no me conozcáis, soy Antonio Hidalgo. Pues iros olvidando del nombre porque pronto lo cambian». Así ha recibido este lunes el actual rector en funciones de la Universidad de Extremadura (Uex) a los profesores y alumnos que han asistido a la presentación del proyecto europeo que lidera la institución extremeña. Después ha estado en otro acto en la antigua Escuela de Magisterio de Cáceres. Ambas han sido las dos últimas apariciones públicas del máximo responsable de la universidad antes de que se celebren las elecciones para renovar el cargo, el próximo jueves. Y se ha dirigido a ellos precisamente así porque, como ya había anunciado, no se presentará a la reelección por un problema de salud que le impide continuar.

Su objetivo desde que llegó al rectorado había sido estar al menos dos mandatos (cada uno es de cuatro años), pero su problema de salud no se lo permite. «He intentado hacer lo que podía pero he tenido la desgracia del accidente y no me siento en condiciones de seguir, las valoraciones de estos cuatro años ya me las dirán el tiempo y los compañeros», ha afirmado a este diario.

Mientras tanto, en la universidad ya está toda la maquinaria preparada para los comicios, que no tendrán sorpresas, ya que solo habrá un candidato al que votar: el actual vicerrector de Investigación y Transferencia, Pedro Fernández Salguero. Las votaciones servirán únicamente para conocer el apoyo que tiene entre sus colegas y estudiantes, pero pase lo que pase él será el nuevo rector los próximos cuatro años.

Sin embargo, aunque no habrá sobresaltos, sí serán únicas y novedosas, ya que por primera vez se votará de manera electrónica. Desaparecerán así las mesas electorales, las papeletas y ese ambiente de comicios en los campus. Este año la Uex ha adquirido una aplicación para que todo el electorado pueda ejercer su derecho al voto desde cualquier ordenador o Smartphone y, por tanto, sin necesidad de tener que trasladarse de forma presencial a las facultades para depositar su papeleta. Esto llevará además a suprimir el voto anticipado, que podían ejercer aquellas personas que no podían estar en el lugar de las votaciones el día electoral, ya que todo el censo podrá votar desde cualquier lado con unas credenciales que se les han facilitado.

Es la primera vez que se desarrollará de esta manera y se ha decidido que sea precisamente este año porque, al haber solo un candidato, permite de forma más segura probar esta nueva fórmula. «El experimento no tendría grandes consecuencias porque hay solo un candidato», ha dicho el rector en funciones, Antonio Hidalgo. Se refiere a que, en el caso de que el sistema fallase, no podría haber un error en la designación de un nuevo rector y darle la victoria al equivocado, lo que sí podría ocurrir si hubiese más de un aspirante.

Más ágil y más barato

El nuevo modelo va a suponer asimismo un ahorro a la universidad, porque no necesitará imprimir papel ni contar con las mesas electorales, que mueven a más de 120 personas en todos los centros de la región durante toda la jornada. No obstante, habrá personal especializado disponible para resolver cualquier tipo de problema que pueda surgir a lo largo del día. «Es más ágil, no se vulnera ningún tipo de derecho y mucho más eficaz en cuanto al gasto», ha indicado Hidalgo, que ha destacado además que, «si todo funciona bien, los resultados se conocerán inmediatamente»; se volcarán una vez que se cierre la jornada, a última hora de la tarde.

El nuevo sistema permitirá también rectificar la decisión incluso después de haber votado, cosa que con las papeletas es imposible. De tal forma que cualquier persona podrá cambiar su sentido del voto durante todo el tiempo que esté abierta la jornada electoral. Este año están llamadas a las urnas 22.185 personas. Según la normativa, los votantes se dividen en cuatro sectores y cada uno tiene un peso distinto en el resultado final, aunque esta vez no se notará ya que solo hay un candidato. Los profesores doctores pertenecientes a los cuerpos docentes (sector A, hay 792) deciden básicamente el rector, ya que su elección supone el 51% de la ponderación final. El voto del resto del personal docente e investigador (sector B, 1.361) supone el 16%; el de los estudiantes (sector C, 18.970) el 23%; y el del personal de administración y servicios (sector D, 1.062) cuenta un 10%.