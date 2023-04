Extremadura apoya flexibilizar la PAC y dar ayudas directas por la sequía

Ayudas directas y flexibilizar la aplicación de la Política Agrícola Común (PAC). Son las dos principales medidas que se vienen exigiendo desde las organizaciones agrarias con el fin de ayudar a los profesionales del campo a afrontar la situación de sequía y de altas temperaturas que está castigando a las explotaciones agrícolas y ganaderas. Dos peticiones que cuentan con el apoyo de la Administración autonómica extremeña, como así se le transmitió este miércoles al Ministerio de Agricultura durante la reunión de la Mesa de la sequía celebrada en Madrid.

El encuentro estuvo presidido por el subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ernesto Abati y en él tomaron parte también representantes del Ministerio de Transición Ecológica, las autonomías (por Extremadura acudió el director general de Agricultura y Ganadería, Antonio Cabezas), las comunidades de regantes, las organizaciones de productores y las cooperativas Agro-alimentarias. En la reunión se constató que la sequía es desigual en el territorio y que la mayor escasez de recursos hídricos se concentra en las cuencas del Guadalquivir, el Guadiana y las interiores de Cataluña. Las afecciones más importantes se detectaron en la ganadería, en particular la extensiva y la apicultura, así como en los cultivos herbáceos de las zonas más afectadas por el déficit hídrico en las citadas cuencas.

«Esta comunidad autónoma ha pedido hace ya tiempo al ministerio, y lo ha reiterado por escrito la semana pasada, que solicite a Europa una modificación de los programas de desarrollo rural para que se puedan dar ayudas directas», confirmó la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal, que adelantó también que en el Consejo Asesor Agrario de Extremadura que se celebrará la próxima semana se van a «plantear también medidas de flexibilización de la PAC».

García Bernal recordó que el año pasado «la sequía hidrológica de la región la asumió en exclusiva la Junta de Extremadura con más de 20 millones de euros», pero agregó que en esta ocasión nos encontramos ante una «emergencia nacional» y un problema «de Estado» por lo que defendió un frente común junto al resto de regiones y el Ejecutivo central. «Lo que nosotros hemos solicitado son ayudas de Estado para los agricultores que peor lo están pasando. El ministerio tendrá que poner las medidas encima de la mesa cuando toque y la Junta de Extremadura va a complementarlas igual que tendrá que hacer la UE», razonó García Bernal, que esgrimió que las dificultades que está pasando el sector agroganadero no son exclusivas de España, sino que otros países de la Unión como Portugal, Francia e Italia también los atraviesan.

El extremeño Ignacio Huertas, secretario general de UPA-UCE, fue uno de los dirigentes agrarios que tomó parte en la reunión. A su finalización señaló que hubo «coincidencia en el diagnostico» de todos los intervinientes ante «la gravedad» de los daños que la sequía y las altas temperaturas están causando, en especial en regiones como Extremadura y Andalucía. Huertas reclamó que se recurra ya a los presupuestos comunitario, estatal y autonómicos para poner en marcha medidas «de urgencia» para los sectores que viven ya una situación crítica, como el caso de los cereales de invierno, cuya cosecha «prácticamente» se echará a perder entera este año; aquellos regadíos que no van a poder disponer de agua; «o los ganaderos que tienen una situación ya muy complicada» ante la falta de pasto en el campo para sus animales.

Medidas de seguimiento

También solicitó un «seguimiento para los problemas que van a seguir surgiendo porque desgraciadamente lo que parece es que no va a llover y, por tanto, no solo no se van a resolver los problemas, sino que se van a acrecentar». «Estamos ante una catástrofe muy amplia para el conjunto del sector» y «una situación excepcional y lo que necesitamos son medidas excepcionales y cuanto antes», apostilló.

El presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, calificó como negativa la reunión de la Mesa de la sequía, ya que a su juicio constató la falta de voluntad del Gobierno para atajar los problemas del campo. Metidieri, junto a un grupo de agricultores, protagonizó a lo largo del día una protesta a las puertas de la Presidencia de la Junta, en Mérida, para exigir soluciones, protesta diaria que mantendrán hasta que haya ayudas concretas para evitar el cierre de las explotaciones.

Por su parte, Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones, criticó la falta de concreción del encuentro celebrado en Madrid a pesar de «los daños que hay ya en el campo». Este jueves será esta organización agraria la que se reúna en Madrid con representantes del ministerio y acudirá «con una batería de 55 medidas concretas», avanzó.

Uno de los compromisos adquiridos por el Ministerio de Agricultura es que el titular de este departamento, Luis Planas, remitirá una carta de manera «inmediata» a la Comisión Europea para plantear medidas de flexibilización o de carácter excepcional en la aplicación de las normas de la PAC ante las dificultades para cumplirla que sufren los cultivos españoles y la ganadería a consecuencia de la sequía.

Además, el Ministerio de Agricultura indicó que el Gobierno está trabajando en la preparación de un nuevo paquete de medidas de apoyo al sector agrario para mitigar los efectos de la sequía sobre la producción agrícola y ganadera.