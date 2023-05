El mejor aceite de oliva virgen extra (aove) español amparado por una denominación de origen y uno de los de más calidad del mundo en cualquier categoría se elabora en la comarca de Gata. Los premios Evooleum han incluido este año al Vieiru Ecológico DOP Gata-Hurdes, un monovarietal cien por cien manzanilla cacereña, entre el grupo internacional más selecto de aceites de oliva dentro de un certamen en el que han tomado parte casi un millar de muestras.

Producido por la almazara As Pontis, de Eljas, el Vieru se ha quedado a las puertas de entrar en el ‘top ten’ mundial de este oro verde. Ocupa el puesto undécimo, aunque empatado en valoración con el quinto clasificado (todos con 95 puntos sobre 100). Por primera vez en las ocho ediciones que se llevan celebradas de este certamen el primer lugar ha ido a parar a manos no europeas, a un aceite producido en Sudáfrica. Se trata de De Rustica Estate Collection Coratina (con 97 puntos), de la compañía De Rustica Olive Estate, propiedad de Rob Still, un empresario que ha hecho fortuna en el sector minero y que ha dado el salto al sector oleícola. Del resto de marcas que aparecen en estas diez primeras posiciones cinco son españolas (no incluidas en ninguna denominación de origen), tres italianas y una brasileña. Por variedades, cinco (entre ellas la ganadora) se elaboran con la coratina, de origen italiano; dos con la picual; hojiblanca y royal aparecen cada una de ellas con una referencia; y la restante está producida a partir de cuatro variedades: arbequina, arbosana, koroneiki y coratina.

Las muestras recibidas han procedido tanto de la cuenca del Mediterráneo (España, Portugal, Italia, Grecia, Marruecos o Croacia, entre otros países), donde históricamente se ha concentrado la producción, como de nuevas zonas elaboradoras como China, Sudáfrica o Brasil.

El primer premio se ha ido fuera de Europa, a un aceite elaborado en Sudáfrica, algo que no había sucedido hasta ahora en el certamen

Estos galardones están promovidos por el grupo editorial Mercacei y la Asociación Española de Municipios del Olivo. Con los cien primeros clasificados se elabora una guía que «junto con la Flos Olei, de Italia, ahora mismo creo que es la más importante de aceite de oliva virgen extra de todo el mundo», destaca Ángel Serrano, responsable de Exportación de As Pontis. En este centenar de aceites aparecen otras dos marcas extremeñas: Martín de Prado Picual y 1º de Cortijero (Viñaoliva).

El perfil del Vieiru ecológico DOP «es de un frutado intenso de aceituna verde, hierba y verde hoja, con notas de cáscara de plátano verde, manzana y tomatera. Entrada dulce en boca, amargo y picante medio, complejo, equilibrado y armónico en todas sus características organolépticas», según se define en la página web de esta empresa cacereña, que destina el grueso de su producción a exportar. Comercializa en una quincena de países, entre ellos Japón, Taiwán, Corea del Sur, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. La producción del DOP ecológico es de unos diez mil litros anuales (aunque la pasada campaña la sequía y la vecería propia del olivar tradicional redujeron el volumen elaborado). «Es nuestro buque insignia, nuestro aceite más reconocido a todos los niveles», incide Serrano.

Este premio, detalla, supone un reconocimiento a «la apuesta» que esta almazara realiza por el olivar tradicional de secano que se ha cultivado «generación tras generación en Sierra de Gata» frente a otras alternativas como «el olivar superintensivo y de regadío que se está plantando en otras zonas». «Queremos seguir apostando por él y que la gente joven vea que puede haber futuro y que se le puede sacar partido y se siga quedando en los pueblos», esgrime Serrano.

As Pontis elabora aoves de calidad desde 2008. En esta década y media ha obtenido más de 275 reconocimientos. El de Evooleum se conoció la semana pasada, pero apenas unos días más tarde, el Vieiru Ecológico DOP Gata-Hurdes volvió a ser galardonado, por noveno año consecutivo, con la medalla de oro en el Concurso internacional Olive Japan 2023, una competición que en su duodécima edición ha recibido 702 muestras de 24 países diferentes.