Un hito y un revulsivo para la lucha por la autodeterminación del pueblo saharaui. Así enfoca el Frente Polisario --nombre completo Frente Popular por la Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro-- los 50 años de su fundación cumplidos este 10 de mayo. Lo denomina como «una nueva etapa» para intentar resolver un conflicto enquistado: la independencia del Sáhara Occidental. Y en esta causa los saharauis ven en los extremeños a sus aliados: «La sociedad extremeña es un sostén para la causa saharaui», afirma el delegado del Polisario en la región, Mohamed Sidahamed Abdelhay.

En una entrevista con este periódico, Abdelhay pone al programa ‘Vacaciones en paz’ como evidencia: «El pasado año tuvimos a más de 70 niños en Extremadura y este 2023 van a venir al menos 90, incluso se podría superar el centenar», cuenta agradecido. «Históricamente, la sociedad extremeña ha estado presente en los campamentos de refugiados. Este año ha enviado un tráiler con 25 toneladas de víveres», añade.

La diferencia

Por esta razón, Abdelhay insiste en que «una cosa es el pueblo y otras las instituciones políticas, eso es otro mundo», en alusión a la carta del presidente del Gobierno Pedro Sánchez en la que acepta que el Sáhara sea una autonomía bajo control marroquí: «Para nosotros es una traición, aunque no ha sido la única. Pero, en cualquier caso, ha sido una decisión personal, con mucha gente en contra y las personas, al final, vienen y van. No cambia nada en absoluto porque el derecho del pueblo saharaui lo tiene el pueblo saharaui y nuestra determinación por nuestra causa no la mueve nadie», asegura.

Abdelhay hace un breve recorrido histórico y enlaza la creación del Polisario con el nacimiento de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), reconocida por más de 80 países: «En estos años la RASD se ha demostrado como un Estado modelo que garantiza la enseñanza, la salud y la democracia. Somos un Estado igualitario, la mujer saharaui está en el centro de la lucha: representa un 51% de los miembros de nuestro Parlamento y son el 70% de las profesionales de nuestro sistema sanitario y más del 90% en el educativo», describe.

«Hoy en día hay enfrentamientos diarios con posiciones marroquíes. Es una guerra oculta» MOHAMED ABDELHAY - Delegado del Polisario en Extremadura

Pero, a pesar de estos logros, la gran cuestión de la última colonia africana sigue sin resolverse: su referéndum de autodeterminación. «Hemos estado 30 años esperando a que la ONU cumpla su compromiso. Nosotros no amamos la guerra, pero llega un momento en el que la paciencia termina. Hoy en día hay enfrentamientos diarios con posiciones marroquíes, lo que pasa es que es una guerra oculta que Marruecos no quiere declarar. Nosotros nunca atacamos a civiles, pero sí las posiciones militares, sobre todo en el Guerguerat y en el muro de la vergüenza», cuenta. La primera une el Sáhara Occidental con Mauritania y es una denominada ‘zona de separación’ que, sin embargo, Marruecos está utilizando. Lo segundo es una barrera levantada por el país alauita que separa lo que el Polisario denomina como «zona ocupada», el oeste del Sáhara Occidental colonizado por Marruecos, de las zonas liberadas, la parte desértica del territorio, al este.

Enfrentamientos sobre el terreno y lucha contra el olvido en el plano diplomático. Abdelhay hace un llamamiento para que la sociedad extremeña siga siendo ese sostén para el pueblo saharaui: «Hacemos un llamamiento para que este apoyo continúe y para que se presione contra un régimen tiránico como el marroquí. La nuestra es una causa de todos los amigos de la justicia», concluye.