Las píldoras de la campaña: Yolanda Díaz, en Mérida

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, participó ayer en un acto de campaña en el Centro Cultural Alcazaba en Mérida. Vino a Extremadura a apoyar la candidatura de Irene de Miguel, aspirante por Unidas (la suma de Podemos e Izquierda Unida) a ser presidenta de la Junta.

Durante el acto, y desde el escenario, saludó a los asistentes que se acercaron a escuchar el discurso de Díaz, que cargó contra el líder nacional del PP, Alberto Núnez Feijóo, de quien dijo que quiere «gobernar contra la gente». La acompañó también la eurodiputada extremeña María Eugenia Rodríguez Palop.

LAS PÍLDORAS DEL DÍA

El PSOE no se queda sin exhibir músculo

El PP está llevando a cabo una campaña sin grandes actos. Ha cambiado el modelo de Monago bien porque su capacidad de movilización ahora no es muy alta, bien porque entiende que estos actos masivos no resultan tan efectivos como antes. Pero el PSOE no se resiste a lo contrario. Quiere mostrar músculo y así se plantea el acto de mañana martes en la alcazaba de Badajoz con la presencia de Ricardo Cabezas, Fernández Vara y Pedro Sánchez. Iba a ser el viernes pero el incendio de Hurdes y Gata obligó a suspenderlo. Ahora se retoma y es que Badajoz aporta muchos votos y quedan pocos días para las urnas.

Abascal habla de Monago e Iván Redondo

Santiago Abascal el viernes en Cáceres, ante 300 personas, arremetió contra el PSOE como era obvio acusando a Guillermo Fernández Vara de seguir las políticas de Sánchez. Sin embargo, sorprendió su ataque al PP y en concreto a José Antonio Monago: «El PP consiguió gobernar con el apoyo de los comunistas. Pero ¿qué cambió el señor Monago? Si hasta compartieron el mismo jefe de gabinete», señaló en referencia a Iván Redondo, que ocupó el cargo de jefe de gabinete del presidente del PP y luego con Pedro Sánchez en Moncloa. Para el presidente de Vox, «a estos señores no se les puede votar; la única garantía de echar a los socialistas es que Vox gobierne».

Valdecaballeros, epicentro electoral

Representantes de hasta tres partidos políticos se dieron cita ayer en el entorno de la presa de Valdecaballeros para pedir que no se derribe. Cs había convocado una manifestación de manera oficial, pero también aparecieron por allí miembros de Juntos por Extremadura y en representación de Vox y del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos asistió Hermann Terstsch. La presa se ha convertido en epicentro electoral.