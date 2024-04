Extremadura, sobre el anuncio de Sánchez: del “bochornoso y lamentable” de Guardiola al “te necesitamos” de Quintana

“Me parece bochornoso. Cuando alguien quiere dimitir no escribe una carta anunciando que va a dimitir y deja a un país en la inestabilidad durante cinco días, si alguien quiere dimitir que dimita, que dimita ya”. Con estas palabras se ha referido este jueves la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, sobre el anuncio, por carta, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de tomarse un tiempo para reflexionar por la investigación sobre su mujer. El juzgado ha abierto diligencias tras una denuncia de Manos Limpias, que ha reconocido que sus acusaciones se basan en “recortes de prensa” de los que desconocen su veracidad.

“Tiene que dejar de enfangar la política, tiene que dejar de demonizar a la oposición, a los medios de comunicación. Está imitando a Puigdemont, nos habla de lawfaire, de los medios de derechas, de la derecha mediática,… Es lamentable”, ha agregado Guardiola. “Creo -ha continuado- que los españoles, y especialmente una tierra como Extremadura, lo que necesitan es un presidente serio. Estamos en los medios internacionales, la gente está muy cansada de guerracivilismo y de polarización. Lo que tiene que hacer es dar explicaciones sobre la multitud de tramas que le rodean y de tanta irregularidad que afectan no solo a su partido sino a él y a todo su entorno”.

En la misma línea se ha mostrado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá: “La carta obedece única y exclusivamente a una estrategia para victimizarse. El presidente del Gobierno quiere hacer ver a todos los españoles que hay un problema político cuando lo único que hay es un problema judicial que tiene él y que los jueces ya resolverán”. A su parecer lo que intenta Sánchez es “polarizar aún más a la sociedad española e intentar movilizar al electorado para las próximas elecciones catalanas y europeas”.

Ángel Pelayo Gordillo (Vox)

El anuncio de Pedro Sánchez ha marcado la agenda política de este jueves en la región. A este asunto también se ha referido el senador Ángel Pelayo Gordillo Vox, quien ha advertido que “si algo caracteriza a Sánchez es su absoluto desprecio a la palabra dada, al compromiso con los españoles y a la utilización de la mentira casi como única herramienta de gobierno”, pues “ha utilizado la mentira casi como una herramienta de gobierno durante todos estos años”.

Gordillo ha asegurado que no le sorprende la misiva del presidente: “Ahora se ve rodado de presuntos casos de corrupción en un gobierno y en su entorno más cercano se ve obligado a estas maniobras de distracción o a estos ejercicios de trilerismo político”, le ha reprochado. Y le ha hecho un ruego: “Podría hacer un único servicio a España, que es dimitir y dar paso a un gobierno limpio y honrado que es lo que los españoles con su esfuerzo diario necesitan y merecen”.

Las declaraciones de Quintana

De otro lado, tanto el PSOE extremeño como Unidas por Extremadura le han mostrado su apoyo. En este sentido el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, le ha dirigido una carta al presidente del Gobierno como secretario general del PSOE en Don Benito, en la que manifiesta que “en estos momentos difíciles, muy difíciles para ti y para tu familia, queremos mostrarte que seguimos aquí, a tu lado, como siempre hemos estado”.

Y añade que “quienes no obtienen el apoyo del pueblo en las urnas pretenden conseguirlo por medios infames”. Le pide además que continúe: “Te necesitamos al frente de nuestro partido y de nuestro país”, por eso –agrega- “ye hacemos saber que ahora, como siempre y más que nunca, estamos contigo”. La carta termina pidiendo que transmita un “abrazo fuerte a Begoña” y con “un salud y fuerza, compañero”.

Además, en calidad de Delegado del Gobierno, Quintana ha advertido que "no se pueden hacer frivolidades con un asunto que afecta a la familia”, al que, ha asegurado "ha sufrido en mis propias carnes". Y de nuevo ha mostrado su apoyo a Pedro Sánchez, al que le une una relación personal muy estrecha: “Mi poyo absoluto al presidente del Gobierno, todo el mundo sabe la relación personal que tenemos, mi confianza absoluta. Cuando hablamos de la familia esto no es un juego y, cuando hoy se reconoce que puede haber una denuncia falsa, esto no es un juego", ha sentenciado.

El secretario general del PSOE, Miguel Ángel Gallardo

Por su parte, el secretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha afirmado que “la política está pasando cada día límites” y ha afeado a Guardiola sus declaraciones. “Me parecen muy desafortunadas, de una persona que probablemente ya haya cambiado de opinión porque suele cambiar de opinión con frecuencia. La respetamos incluso en algo que es una falta de respeto para los extremeños, como es decir que nunca gobernaría con Vox e hizo lo contrario. Si en ese caso nadie le exigió que dimitiera, me parce muy lamentable que una cuestión que trasciende a la política, que tiene que ver con el ser humano que hay de cada político, se ponga en tela de juicio y no se respete. Estamos llegando a un límite preocupante”, ha espetado.

Gallardo ha apuntado también que la carta enviada por Sánchez no responde a una estrategia sino “para proteger a su familia y eso me parece loable”. “Tiene todo el apoyo, la consideración y el respeto del PSOE, como lo tiene de muchísima parte de la sociedad”, ha subrayado.

Irene de Miguel (Unidas por Extremadura)

Por último, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, le ha mostrado “toda nuestra solidaridad”. “No puede ser que la política se haya convertido en este lodazal en el que algunos, cuando no consiguen llegar al poder de manera legítima lo hacen a través de acoso, bulos, desinformaciones y, sobre todo de lawfair, de utilizar a los jueces corruptos para intentar derribar a los rivales políticos”.

No obstante, le ha recordado a Pedro Sánchez que el suyo no es un caso aislado: “En Podemos sabemos muy bien lo que es sufrir el lawfaire, hemos tenido más de 20 causas abiertas que han sido archivadas sin pruebas porque ni había financiación ilegal, ni ninguno de nuestros compañeros se estaba enriqueciendo ni había niñeras ni nada. Además hemos tenido a un vicepresidente y a una ministra (Pablo Iglesias e Irene Montero) acosados en su domicilio con tres criaturas pequeñas por ordas fascistas durante 11 meses. Sabemos muy bien por lo que está pasando y precisamente creemos que todos los demócratas debemos poner pie en pared para decir que esto no se puede permitir. Tenemos el ejemplo de Portugal, de cómo se cargaron al presidente Antonio Costa a través de lawfair, de denuncias falsas y cómo ahora gobierna la derecha. No lo vamos a permitir”.

De Miguel ha defendido además a Pedro Sánchez: “Sabemos que no es lo mismo que tener una denuncia de la Agencia Tributaria y de Hacienda, no es lo mismo tener una denuncia de un seudosindicato cuyo presidente ha estado condenado por extorsión que tener una denuncia de la Agencia Tributaria y de Hacienda”, en referencia a las acusaciones a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP).

