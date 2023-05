Fin de campaña en Olivenza, Badajoz, Mérida y Cáceres

«Me he encontrado una campaña en blanco y negro, pesimista y ceniza por parte de casi todos, y una campaña de ilusión y esperanza por nuestra parte. Probablemente por eso hemos sido el único partido que ha hecho actos. Uno analiza y esta campaña ha sido muy atípica, como si pareciera que solo estaba el PSOE o como si fuera el único que se ha pateado Extremadura haciendo actos, y no solo ruedas de prensa. Teníamos muchas cosas que decir y por eso necesitábamos mucho tiempo». Fue el resumen que hizo Guillermo Fernández Vara, candidato socialista que aspira a repetir como presidente de la Junta, del tour electoral que durante dos semanas ha tenido lugar en la región de cara al 28M. De manera indirecta Vara se refirió sobre todo al PP, que apenas ha celebrado mítines en estos días.

Asimismo, el candidato socialista puso el foco en que ésta ha sido una «campaña muy importante porque es la última». Tanto si gana como si pierde, la decisión ya la tiene tomada. Acabará la legislatura y después dejará la primera línea política. Hace cuatro años también dijo lo mismo. Esta vez, asegura, es la definitiva.

Por ello, para Vara fue igualmente especial cerrar su última campaña electoral en Olivenza, una tradición que nunca se salta. Previamente tuvo otros actos, pero el último fue en su pueblo.

Esta localidad pacense, junto con las ciudades de Badajoz, Mérida y Cáceres fueron las plazas elegidas por los aspirantes a dirigir la Junta para su acto final antes de la jornada de reflexión y de la votación del 28M, en la que se decidirá quién coge las riendas en la comunidad y en los ayuntamientos.

Un viaje de candidatos

El PP apostó por Badajoz como destino final, pero previamente organizaron un viaje de candidatos. La líder María Guardiola acudió a Plasencia con su coche de campaña (donde aparece su nombre y su fotografía) y allí recogió a su compañero de partido Fernando Pizarro, quien aspira a revalidar su mayoría absoluta. Partieron juntos hacia Cáceres, en busca de Rafa Mateos, quien pelea para quitarle la alcaldía al socialista Luis Salaya. «Ya es hora de que dejemos atrás ese triángulo Salaya-Vara-Sánchez y empecemos a mirar hacia el futuro», declaró en la ciudad cacereña. Después pasaron por Mérida para recoger a Santi Amaro, el aspirante local;y finalmente llegaron a Badajoz donde los esperaba Ignacio Gragera, quien pretende volver a ser alcalde pero esta vez con el PP (hasta hace poco lo era de Ciudadanos). Los populares se dieron cita en el hotel NH Casino donde tuvieron un encuentro con apoderados e interventores.

Cs, por su parte, fue el primero en poner punto y final a la campaña regional. Fernando Baselga lo hizo a las 11.00 horas en Mérida, acompañado del portavoz nacional del partido, Edmundo Bal, que ha estado varios días en Extremadura. «El lunes seguiremos trabajando para los próximos cuatro años porque Cs no desaparecerá. Cs seguirá fuerte para seguir defendiendo a los extremeños, que no se merecen 35 años de un régimen político como el del PSOE», manifestó Baselga desde la capital emeritense.

«Este domingo por la noche, tras las elecciones, algunos se van a llevar una sorpresa», prosiguió bajo el convencimiento de que la formación naranja no solo no desaparecerá de la Asamblea de Extremadura, sino que será determinante para la formación del próximo gobierno.

Por último, Unidas por Extremadura celebró su último acto de campaña en un bar de Cáceres, El Corral de las Cigüeñas, donde un centenar de personas se dieron cita. Desde allí, su candidata, Irene de Miguel, lanzó un último mensaje a Vara, a quien le reprochó que «haya pedido al PP su apoyo para evitar pactar con los radicales». «La verdad es que hemos tenido muy buenas sensaciones durante toda la campaña y es una pena que hoy (por ayer) nos hayamos despertado con esas declaraciones del señor Vara», subrayó De Miguel. Y prosiguió: «Yo me pregunto a qué se refiere con eso de radicales. ¿Es radical querer bajar las ratios en las escuelas? A lo mejor le parece radical querer una empresa pública de energía para abaratar la luz de las familias extremeñas. También me pregunto si los radicales quieren una Atención Primaria de calidad donde el dentista, psicólogo u oculista no sea un lujo».

Cada partido ha elegido qué campaña hacer, qué mensajes mandar y cuáles esconderse. Hoy toca jornada de reflexión y mañana acudir a las urnas. El 28M se despejarán todas las incógnitas.