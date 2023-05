Fernández Vara: «Hemos ganado las elecciones pero yo he fracasado»

«Hemos ganado las elecciones pero yo he fracasado». Así comenzó su comparecencia el candidato socialista, Guillermo Fernández Vara, tras conocerse que había perdido la presidencia del Ejecutivo autonómico. Salió pasadas las 00.30 horas de su despacho como llegó, de la mano de su esposa y aplaudido y arropado por los suyos. Muchos, entre lágrimas: «Asumo en primera persona toda la responsabilidad. La culpa es mía, absolutamente mía y exclusivamente mía. Habéis decidido que yo no siga siendo el presidente», prosiguió.

Será la segunda vez en democracia que Extremadura no esté gobernada por los socialistas. Las encuestas se han cumplido: el PSOE ha sido la lista más votada en la región pero ha perdido la mayoría absoluta. Y lo que es peor, no salen las cuentas: la suma de las izquierdas no da para gobernar, pues Unidas por Extremadura se mantiene con cuatro diputados, mientras Vox ha conseguido colarse en el hemiciclo por primera vez en la región con cinco (el PP tiene 28, como el PSOE). Los socialistas, eso sí, han ganado a la segunda fuerza, el PP, por la mínima: entre ambas fuerzas solo hay una diferencia de poco más de 5.000 votos. Lo que no se han cumplido han sido las expectativas de Vara, que se ha afanado toda la campaña en animar a la participación porque estaba convencido de que los indecisos eran votantes de izquierdas. Esta vez, esa participación, ha beneficiado al PP, según aseguró.

Ha sido una noche dura para el PSOE, que venía de conseguir una mayoría absoluta en las elecciones del 2019, cuando consiguió 34 diputados y le votaron 286.563 personas. Entonces obtuvieron casi 118.000 votos más que el PP, que fue también la segunda fuerza más votada, pero esa ve se quedó con 20 diputados. En esta ocasión los socialistas han perdido seis diputados y les han votado casi 53.000 personas menos.

Suena a despedida

Las palabras de Fernández Vara han sonado a despedida, aunque no ha querido, de momento, confirmar si se marcha. Lo decidirá el próximo martes, cuando ha convocado a la ejecutiva regional: «Necesito de aquí al martes hablar con mis compañeros», aseguró a preguntas de los periodistas. Pero lo cierto es que se ha despedido de Extremadura, de su Extremadura. «Estaré eternamente agradecido porque me hayan permitido poder estar aquí intentando construir un futuro para nuestros padres y para nuestros hijos», señaló. «Quiero mostrar mi eterna gratitud a esta tierra extremeña por esos 44 años de ayuntamientos democráticos, por estos 40 años de autonomía» añadió visiblemente emocionado.

«Ha sido -continuó- un resultado globalmente positivo pero hemos perdido muchos votos autonómicos. Habéis decidido que yo no siga siendo el presidente», agregó Guillermo Fernández Vara, haciendo referencia a que han ganado las dos diputaciones pero no han conseguido el apoyo suficiente para seguir al frente de la Asamblea de Extremadura.

Tarde tensa

La tarde se vivió con bastante tensión. Ya comenzó muy en silencio pero a medida que avanzaba el escrutinio la sede literalmente enmudecía. Un silencio sepulcral. De hecho al inicio eran varios los miembros del equipo que seguían los resultados a través de las televisiones que había junto a la sala en la que se encontraban los medios de comunicación pero según pasaban las horas fueron desapareciendo. No se ha escuchado prácticamente nada desde que comenzara el escrutinio, ni si quiera cuando se han ido conociendo los resultados de algunas de las principales ciudades de la región: el PP ha ganado en Cáceres, Badajoz y Plasencia. El PSOE solo consigue revalidar su mayoría en Mérida y en Almendralejo y continuar gobernando en Villanueva de la Serena.

Significativo fue que pasadas las 23.00 horas el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, llegó a la sede regional del PSOE tras haber revalidado su mayoría absoluta en la capital autonómica, pero nadie salió a recibirle. Nadie le felicitó. Nadie estaba para eso. Llegó y se dirigió directamente al despacho de Guillermo Fernández Vara, donde había estado siguiendo los resultados durante toda la noche. Poco antes lo había hecho la portavoz, Soraya Vega, visiblemente nerviosa, moviéndose de un lado para otro.

Al cierre de esta edición Guillermo Fernández Vara no había aún hablado con la líder de los populares y la que será con toda probabilidad la primera presidenta de la región, María Guardiola. Aunque confió en que los proyectos en marcha, ahora que él ya no dirigirá la Junta, sigan hacia adelante. «Espero que los proyectos no se queden por el camino. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos, desde donde esté», apuntó.

Fueron poco más de ocho minutos de comparecencia. Y se marchó, como entró. Entre aplausos. Aunque esta vez era él el que animaba a los suyos, que le abrazaban entre lágrimas: «¡Arriba esas caras que queda mucha vida!», les ha gritado al despedirse.