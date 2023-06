La fusión, en el aire

El proceso de fusión entre Don Benito y Villanueva de la Serena se asomó al mundo como un proyecto innovador y esperanzador en un contexto de separatismo y ruptura generalizada. Sin embargo, esa iniciativa que nació de la idea de que la unión hace la fuerza vive ahora sus horas más convulsas. Las elecciones municipales del pasado 28 de mayo han dejado fragmentado el Ayuntamiento de Don Benito en tres partes bien diferenciadas y sin mayoría por sí solas.

Los comicios los ganó el PSOE con nueve concejales (cinco ediles menos que en 2019), pero irrumpió Siempre Don Benito con siete ediles (esta formación está en contra de la fusión), mientras que el Partido Popular se quedó como estaba, es decir, con cinco concejales. El hecho de que ninguna de las fuerzas sume mayoría absoluta por separado hace obligatorio llegar a acuerdos y pactos de gobierno, pero la unión con Villanueva lo condiciona todo. Los socialistas, liderados por José Luis Quintana, no son partidarios de renunciar al proyecto, mientras que Siempre Don Benito quiere acabar con él de raíz. El PP, en tierra de nadie, dice que lo apoya pero que para evitar la creciente crispación ciudadana en Don Benito es mejor «enfriarlo» hasta 2027, en palabras de su líder, Pedro Miguel Noblejas.

Ante esta situación, muchos ciudadanos se preguntan qué va a pasar con un proyecto que fue anunciado en 2021 a bombo y platillo como un proceso que traería nuevas y mayores oportunidades a una comarca, la de Vegas Altas, ya de por sí vanguardista en otros muchos aspectos.

En un principio la idea era que en 2027 ambos ayuntamientos pasaran a ser uno solo previa aprobación del convenio de fusión por sendas corporaciones municipales en esta legislatura que está a punto de empezar, pero ese proceso ahora queda en el aire.

Pactos

Desde la noche del 28M las especulaciones acerca de acuerdos y pactos entre unos y otros partidos han sido recurrentes. A día de hoy la realidad es que el Partido Popular ha hablado con ambas formaciones y les ha trasladado su postura al respecto de la fusión, que es el principal escollo para llegar a un acuerdo de gobierno. Los populares ven como mejor opción aparcar el proyecto hasta 2027 y «trabajar en exclusiva por Don Benito durante la próxima legislatura», según cuenta Pedro Miguel Noblejas.

El PSOE, según fuentes cercanas, ve factible e incluso estaría dispuesto a dejar enfriar un poco el proceso durante los próximos cuatro años. Si bien José Luis Quintana defiende que su partido ha sido el más votado y que por lo tanto debe gobernar él, por su parte Noblejas sugiere que «si Extremadura es azul y España va a ser azul (del PP), por qué no lo va a ser Don Benito». Esto es, desde el PP ven como una posibilidad gobernar por delante de Siempre Don Benito y PSOE. «Somos los únicos que nos hablamos con todos y no estamos enfrentados a nadie», esgrime el líder de los populares calabazones. Esa misma propuesta es la que le han hecho llegar a la líder del partido municipalista, María Fernanda Sánchez, quien defiende, según fuentes cercanas a las negociaciones, que su partido ha recibido un mayor número de votos (más de 6.000 por unos 4.000 del PP) y no se descarta un pacto de dos más dos en alcaldía.

El futuro, incierto

Lo que es evidente es que el proyecto de fusión pende ahora de un hilo a pesar de los constantes capotes que recibe desde diversos prismas y sectores sociales y económicos. El único escollo que presenta este proceso se encuentra en Don Benito, donde más de un 30% de los votantes ha plasmado su descontento respecto al proceso. «Los resultados electorales son un calco a los de la consulta popular de 2022», decía el alcalde de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo, esta semana en Orellana la Vieja. Precisamente es Villanueva donde la unión con Don Benito cuenta con un mayor número de apoyos (más del 90% en el referéndum de hace año y medio). A pesar de todo, el primer edil villanovense prefiere mantener la calma y no da por perdido el proyecto. «Si no se hace ahora se hará en 2027», decía también esta semana ante los medios.

Movimientos ciudadanos

Pero el proceso de unión entre Don Benito y Villanueva de la Serena, desde la noche del 20 de febrero de 2022, ha despertado varios movimientos ciudadanos y empresariales a favor y en contra. Más allá de los arrolladores resultados de la consulta popular, la opacidad del proceso denunciada por una parte de la sociedad (principalmente dombenitense) provocó el surgimiento de un movimiento contrario a la fusión, el cual desencadenó primero en la formación de la asociación Siempre Don Benito y luego en la conversión de esta en un partido político hasta conseguir siete concejales en los comicios del 28M. Primero denunciaron lo que tacharon de «pucherazo» en la noche del recuento de los votos en la consulta popular. Incluso presentaron un recurso ante la justicia pidiendo la nulidad de los resultados, petición que ha sido desestimada recientemente por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

El principal objetivo de Siempre Don Benito es el de parar la fusión y así lo ha recalcado María Fernanda Sánchez en las negociaciones con el Partido Popular. «Es conveniente y necesario llegar a un acuerdo con el PP porque así lo demanda la sociedad dombenitense», dice la líder del partido municipalista.

Así pues, ante el temor de que el proceso quede en nada, en la última semana varios grupos ciudadanos y empresariales de ambas localidades se han movilizado mediante la creación de varias plataformas que están a favor del proceso. Sin ir más lejos, la plataforma ‘A favor de la fusión Don Benito-Villanueva de la Serena’ logró congregar a más de 1.500 personas el pasado miércoles en una manifestación que discurrió por la arteria comercial calabazona ante la mirada de cientos de personas que realizaban sus compras en la avenida de la Constitución.

Los empresarios, molestos

Fruto de la latente crispación a favor o en contra de la unión con Villanueva, varias asociaciones (también el Partido Popular) han denunciado una campaña de criminalización contra los empresarios de Don Benito y Villanueva de la Serena. Desde la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar han mostrado su «total apoyo» a los empresarios de ambas localidades «cuya imagen se está viendo atacada y dañada por el hecho de haber mostrado su apoyo al proceso de fusión de ambas ciudades». Desde la AEEF han trasladado su «firme rechazo» a lo que consideran una «campaña de criminalización, injurias y calumnias», por lo que piden tomar conciencia de que acusar «falsamente y de forma anónima en las redes sociales es un hecho grave».

La asociación Apyme Vegas Altas-La Serena, en la misma línea, ha trasladado estos días su denuncia «por el desprestigio a nuestro tejido empresarial con mensajes falsos, dirigidos en algunos casos a reconocidos empresarios de Don Benito». Por ello, han defendido «la importancia de las empresas para nuestra comarca» y las «creencias y formas de pensar» de sus empresarios, por lo que piden «libertad de pensamiento y expresión». El PP, además, habla de que es «imprescindible y necesario» respetar cualquier postura «por muy alejada que pueda estar», y han expresado su apoyo a las empresas y asociaciones «que están siendo atacadas por expresar sus opiniones».

Y es que lo que en un principio nació como un eslabón de unión entre dos ciudades destinadas a entenderse y convivir ahora parece haber recuperado rencillas localistas del pasado entre ambas localidades tras la celebración de los comicios electorales y ante los posibles pactos entre formaciones políticas que pondrán freno o darán rienda suelta. Las negociaciones siguen abiertas entre PP, Siempre Don Benito y PSOE.