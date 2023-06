El protocolo de Renfe por el calor: Más agua y plazas sin vender por si falla el aire acondicionado

Renfe ha diseñado un protocolo de actuación ante la ola de calor que afecta a varias regiones, entre ellas Extremadura, en el que se asegura que se dispondrá de asientos libres sin vender en determinados trenes y recorridos. Con esta medida, según explica la compañía en un comunicado, si hay un problema en el aire acondicionado de un coche, los viajeros podrán ser reubicados en otro y cuando se produzcan temperaturas muy elevadas. Además, la compañía incrementará las dotaciones de agua en los trenes, que estarán disponibles en casos de urgencia. En este sentido, se han dado instrucciones a las tripulaciones de los trenes para que, siempre que sea posible y en orden de prioridad reubiquen a los viajeros al menor problema y les aporten las bebidas que puedan necesitar.

Hay que recordar que el domingo viajeros de algunos vagones del Alvia de Extremadura tuvieron que hacer el trayecto sin aire acondicionado. Y ocurrió también el sábado, según relata a este diario un pasajero del Alvia en el mismo trayecto hacia Madrid-Extremadura (con salida a las 16.38 horas de Atocha Cercanías). «Los viajeros de los vagones 4 y 5 nos vimos obligados a viajar sin aire acondicionado», señala este pasajero, que critica, además, que «en ningún momento se nos ofreció agua ni ninguna otra solución» e incluso, asegura, que no hay posibilidad de reclamar indemnización alguna.

Asimismo, el nuevo protocolo de Renfe por la ola de calor incluye también que adicionalmente se ha reforzado las revisiones de los equipos de aire acondicionado en los trenes de Media Distancia de la serie 599 y de los trenes de Larga Distancia de la serie 730 (Alvia), que son los que operan en Extremadura. Para ello, ha requerido a los fabricantes CAF y Talgo un esfuerzo adicional de mantenimiento a través de las empresas mantenedoras de estos trenes y ha dispuesto que vaya de personal de mantenimiento a bordo de los trenes, para que ejecuten labores de reparación en caso de avería del tren.

Renfe recuerda que la flota de trenes cuenta con más de 8.500 equipos de climatización, los cuales generan las condiciones de temperatura, humedad y limpieza del aire aptas para establecer un confort térmico junto con una buena salubridad y calidad del aire interior de los trenes. Los equipos están preparados para soportar rangos de temperatura entre los -10 grados centígrados y los 40, por lo que cuando se superan dichos márgenes y para evitar averías, los equipos disponen de mecanismos de protección que inhiben el funcionamiento cuando la presión del gas supera los límites que están directamente vinculados a la temperatura del exterior.

Añade que en ocasiones, sobre todo en época estival cuando se producen olas de calor alcanzando temperaturas superiores a 40 grados, se pueden producir problemas puntuales en la climatización de los trenes, «ya que los equipos no son capaces de enfriar la temperatura del gran volumen de aire que procede del exterior y que traspasa a la sala de viajeros de los trenes». Las temperaturas excesivas provocan la actuación de los sistemas de protección integrados en los equipos, no siendo posible reiniciar el funcionamiento de éstos mientras que no se reduzca la presión del gas refrigerante, para lo cual es preciso esperar un tiempo para que se enfríen.