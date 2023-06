Feijóo insta a un acuerdo «rápido» con Vox para evitar la repetición electoral

Alberto Núñez Feijóo aleja el escenario de la repetición electoral en Extremadura; y eso va acercando cada vez más el del acuerdo entre el Partido Popular y Vox para formar el próximo gobierno de la región. La vuelta a las urnas que Guardiola planteó hace una semana no es lo que quieren en Génova, más bien al contrario, el presidente del PP abogó este jueves desde Bruselas por alcanzar un acuerdo «rápido» con Vox para formar un «gobierno del cambio, porque la mayoría de los ciudadanos han votado por eso», explicó. «Es bueno que se haga rápido, porque si no, podemos volver a elecciones y creo que eso es malo para Extremadura», justificó.

El líder del PP sostiene que tanto el acuerdo como el alcance del mismo lo decidirá María Guardiola, reiterando la autonomía que los populares han dado a todos los gobiernos autonómicos para sellar los pactos y ha aprovechado para reprochar una vez más al PSOE por no haber aceptado hace un año el acuerdo marco que planteó para que gobernara siempre la lista más votada (que en el caso de Extremadura es la de los socialistas).

Las palabras de Feijóo rechazando una repetición electoral llegan cuando PP y Vox tratan de reconducir las conversaciones en Extremadura una semana después de que se rompieran los puentes entre ambos partidos. Guardiola ha rebajado el tono en los últimos días y el martes pidió tiempo a la presidenta de la Asamblea de Extremadura para poder cerrar un pacto con la formación de ultraderecha que le asegure la investidura. La previsión era retomar esta misma semana los contactos, pero ni PP ni Vox se pronuncian sobre esa negociación, que los populares quieren llevar con la «máxima discreción». Sobre todo, tras la atención que acapararon en la última semana y la sacudida de una parte del partido a Guardiola por un posicionamiento ante Vox que comprometía el discurso general de la formación tras alcanzar pactos con los de Abascal en otros territorios.

El líder del PP apoya a Guardiola, aunque asume que reaccionó de forma «inadecuada» tras volar el acuerdo

Asimismo, Feijóo valoró en una entrevista en El Hormiguero que María Guardiola pudo reaccionar de forma «inadecuada» en sus declaraciones tras la constitución de la Asamblea de Extremadura que dinamitaron el diálogo con Vox. Aun así recalcó que mantiene la confianza en la líder del PP extremeño, que trata de reconducir las conversaciones. «A María la conozco, la quiero y la voy a seguir apoyando», señaló.

¿Vox dentro o fuera?

El dirigente popular justificó la reacción de Guardiola en la Asamblea: «Ella me refiere que había un acuerdo entre Vox Extremadura y PP, que suponía la presidencia de la Cámara para Vox, la secretaria y el senador autonómico que le correspondía al PP también para Vox. Vox Extremadura estaba de acuerdo, pero según me refiere, llegan altos cargos de Vox y se deshace ese acuerdo», explicó sobre las conversaciones que los dos partidos mantuvieron en las dos reuniones que se produjeron antes del 20 de junio. El resultado es que se evidenció ese día la ruptura del bloque de derechas y el control de la Asamblea terminó en manos del PSOE; por eso Feijóo aprecia que en las declaraciones de Guardiola (fue cuando afirmó, refiriéndose a Vox, que no entrarían en su gobierno los que «niegan la violencia machista, deshumanizan a los inmigrantes y desprecian los derechos LGTBI») «se nota la indignación, la rabia contenida». «Si llego a un acuerdo contigo y un señor que manda más que tú deshace ese acuerdo, a lo mejor reacciono de una forma inadecuada», afirma.

Feijóo justifica también los pactos que han alcanzado ya con Vox en otras regiones y defiende que sólo han entrado en aquellas en la que necesitan el «sí» de la formación. El último es el de Baleares y otorga a los de Abascal la presidencia del Parlament, pero les deja fuera del Govern: «Como tenemos más votos que toda la izquierda y no necesitamos el sí de Vox, le hemos planteado que no van a entrar en el gobierno y han aceptado». Indica igualmente que en Aragón, Murcia y Extremadura «lo estamos negociando», aunque solo Extremadura necesita «sí» de Vox en la investidura.