La Junta de Extremadura culpa al Gobierno de Sánchez del problema con los cuatro consultorios

Otra vuelta de tuerca en la polémica surgida con los proyectos nonatos de reforma de los consultorios de Cedillo (Cáceres), Zurbarán y Cristina y la construcción del nuevo centro de salud de Higuera de la Serena. Según acaba de manifestar la Consejería de Salud y Servicios Sociales, dentro del Plan de Mejora de Infraestructuras de Atención Primaria (MINAP) para que la Junta de Extremadura pueda iniciar cualquier actuación en materia de reformas y obras de consultorios locales que son de titularidad municipal, es necesaria la aprobación expresa de los proyectos por parte del Ministerio de Sanidad. Pero a fecha de hoy, 11 de septiembre, "no tenemos constancia expresa de ninguna respuesta por parte del Ministerio de Sanidad del Gobierno de Sánchez, ni la necesaria resolución por parte del ministerio que apruebe todas y cada una de las actuaciones planteadas".

"Mientras no llegue la aprobación por parte del Gobierno central no pueden iniciarse bajo ningún concepto las actuaciones necesarias para tener comprometido el gasto en el ejercicio 2023", defiende el gobierno regional del PP.

Según expresa la consejería en respuesta a las críticas vertidas desde el PSOE, "no faltaba únicamente la licitación de las obras de reforma o construcción de esos centros porque primero tiene que aprobar expresamente el ministerio el que se realicen esas actuaciones, algo que a día de hoy no ha ocurrido".

La Junta insiste en que esas obras no se licitan por la consejería "porque no se puede hacer legalmente por ella ya que los consultorios son de titularidad municipal y los competentes para la licitación son los ayuntamientos, situación de la que los alcaldes son conocedoras". Se pregunta asimismo si el exconsejero de Sanidad, el socialista José María Vergeles, pretendía conceder previamente una subvención directa a estos cuatro ayuntamientos y por qué "a éstos y no a otros".

La Consejería de Salud asegura además que no va a dejar de gestionar ninguna necesidad de reforma o construcción de estos cuatro o cualquier otro consultorio de la región. Por eso "se está trabajando activamente en tramitar las correspondientes subvenciones para el año 2024 y acometer todas las reformas y obras pendientes que este Ministerio de Sanidad ha frenado sin razón alguna".

En cuanto a las manifestaciones que sobre esta polémica han realizado este lunes los dos presidentes de la diputaciones, la respuesta de la consejería es que "no va a entrar a valorar las acciones que, dentro de sus competencias, realicen otras administraciones".