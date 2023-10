La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Pilar Alegría, ha pedido "contención" al expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra tras decir que amnistiar a independentistas "es violar a 40 millones de españoles", ya que opina que hay "ciertos verbos que no aportan nada positivo".

En concreto, el socialista Ibarra ha dicho este miércoles durante un desayuno informativo en Madrid "cómo se puede aguantar que alguien viole a 40 millones de españoles" con la aprobación de una amnistía para los independentistas y ha advertido de que, si sale adelante, es ir contra la Constitución.

"Siempre respeto la opinión de cualquier ciudadano y más de personas tan importantes dentro de mi partido, pero sí les pediría contención a la hora de utilizar ciertos verbos que no aportan nada positivo", ha dicho Alegría preguntada por estas declaraciones en una rueda de prensa en Huesca.

La portavoz del PSOE y ministra de Educación en funciones ha subrayado que los acuerdos que alcancen con otros grupos para investir a Pedro Sánchez de nuevo presidente serán "claros y transparentes", y estarán en coherencia con la Constitución y con la política a favor de la "convivencia" y el "reencuentro".

"Nosotros no nos movemos en el oscurantismo, no nos movemos en la opacidad, se mantienen conversaciones, se mantiene diálogo dentro de un marco de confianza y de discreción. Pero cuando se llegue a un acuerdo que no se preocupe ningún ciudadano, seremos absolutamente claros y transparentes", ha asegurado.

Alegría no ha mencionado expresamente la palabra amnistía, que es la condición exigida por ERC y Junts para apoyar la investidura de Sánchez, pero sí ha empleado el término referéndum para decir que en el PSOE tienen "la misma opinión que tiene la mayoría de los catalanes" y "de los ciudadanos de este país".

"Tenemos que seguir caminando en esos trayectos y en esos caminos que nos lleven a mejorar la convivencia. Porque la confrontación y la ruptura que vivimos en el año 2017 no tengo ninguna duda que nadie quiere volver ahí", ha declarado.

Por otro lado, ha defendido que la investidura del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, es "la única investidura posible que sale emanada" de los resultados de las elecciones generales del 23 de julio.

"El único gobierno posible, por tanto, es el de un Gobierno de coalición progresista encabezado por Pedro Sánchez. Así lo dijeron los ciudadanos el pasado 23 de julio y así sigue siendo hoy, día 4 de octubre", ha añadido.

Tras recibir el martes el encargo del rey para la investidura, Sánchez ha mantenido este miércoles la primera reunión con los grupos parlamentarios para recabar apoyos, en concreto con la líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz.

Una reunión a la que, según Alegría, seguirán otras a partir de la semana que viene con el resto de grupos, a excepción de Vox, "apurando al máximo las agendas de todos" para "acelerar todo lo que se pueda esos contactos y esos encuentros".