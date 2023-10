Optimismo en el turismo extremeño: la ocupación supera el 80% este puente

Parece verano pero estamos en otoño y eso supone que es temporada alta para el turismo extremeño. «Es la segunda temporada más importante del año para el turismo rural teniendo en cuenta que hay comarcas que tienen gran éxito en verano con las piscinas naturales y las playas de bandera azul», afirma Ignacio Lozano, presidente de la Asociación de Turismo Norte de Extremadura (Aturnex) y al frente también de la Federación de Turismo Rural de Extremadura (Fextur). Y por ahora, se respira optimismo y buenas perspectivas en el sector.

Para este puente de octubre los alojamientos de las ciudades como Cáceres o Badajoz rozan el 90% de ocupación y en las zonas rurales rondaba ya el miércoles el 80% y esperaban reservas de última hora, según datos del sector. La consejera de Turismo, Victoria Bazaga, hablaba el miércoles de una previsión del 75% y destacaba que había «bastantes establecimientos que ya han colgado el cartel de completo».

El festivo del 12 de octubre ha caído en jueves, «es buen día y eso ha permitido que se pueda aprovechar muy bien el puente. Las pernoctaciones están entre los dos y tres días y eso nos alivia mucho», destaca Manuel Moreno, presidente de la Confederación Empresarial de Turismo de Extremadura (Cetex). Este es uno de los caballos de batalla del sector. Los últimos datos del mes de agosto sitúan la estancia media en 1,43 días.

De este modo, también deja buenas perspectivas este puente del Pilar para la hostelería: «les hace mucha falta que vengan clientes de fuera porque lo están pasando mal por el aumento de la inflación, que supone una rentabilidad más baja porque no pueden repercutirlo en el cliente, con lo cual les ayuda mucho que venga gente de fuera de la comunidad porque gastan más», añade Moreno.

Parece que finalmente el buen tiempo respetará estos días de descanso y ocio, ya que aunque se prevé la llegada de un frente que traerá lluvias, estas no aparecerán en Extremadura hasta la tarde del sábado o incluso más probablemente el domingo, según las previsiones que maneja la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). «El calor de estas últimas semanas y el buen tiempo animan al viajero a moverse y a realizar actividades en la naturaleza. No se prevé que vaya a ser un puente lluvioso, si llegan las precipitaciones serán al final del puente y el que ya tiene sus planes hechos no los suele modificarlos. Además, ya empiezan las primeras setas, las castañas... y hay eventos programados como la Feria Europea del Queso en Casar de Cáceres que animan a que la gente planifique sus viajes. También está la berrea en las zonas de Tajo Internacional, Monfragüe o la Siberia, que están por encima del 80% en reservas», apunta Lozano. A todo esto se suman a las actividades habituales que ofertan las empresas turísticas, «que están trabajando bien en estas fechas y tienen también buena ocupación», añade. El presidente de Cetex incluye otros atractivos en las ciudades para este puente, como el festival Extremúsika de Cáceres, «que supone un empujón importante».

Desde parejas a grandes grupos

En general, el perfil de los viajeros que están pasando estos días en Extremadura es muy variado, desde parejas con o sin hijos hasta grupos grandes de amigos que suelen hacer las reservas con mucha antelación. Sí es más acotada su procedencia: son madrileños y andaluces principalmente, pero también hay turistas de Castilla y León y de Castilla-La Mancha. A pesar de la cercanía, de Portugal no se esperan muchas visitas al no ser un puente festivo en el país vecino, pero hay una nueva tendencia en el sector que ha venido a quedarse tras la pandemia de covid: el visitante extremeño, según destaca Manuel Moreno: «Llega tarde, pero parece que nosotros mismos estamos redescrubriendo Extremadura y se nota que hay más gente de la provincia de Cáceres que visita la de Badajoz y viceversa».

Las buenas perspectivas de este puente del Pilar, en marcha, se mantienen también para el conjunto del otoño, a pesar de que este año la festividad del próximo 1 de noviembre, al ser miércoles, no permite alargar el fin de semana y se pierde un puente festivo. «El otoño es muy importante para el turismo de interior en general y para Extremadura en particular; los meses de septiembre a diciembre tienen varios puentes, aunque es verdad que antes o después todos los años se pierde alguno, pero nos ayudan mucho para complementar los fines de semana que son más flojos», apunta Moreno.

A estas buenas previsiones para el sector en esta estación también contribuye que no ha habido incendios de calado en la región durante este último verano, a excepción del que afectó Hurdes y Gata en el mes de mayo, con lo cual la naturaleza de la región luce en todo su esplendor, destaca Ignacio Lozano, quien destaca también que Extremadura es un destino más asequible que otras comunidad y estima que la temporada de otoño supone alrededor del 30% de la facturación anual del sector turístico en muchas comarcas extremeñas. Lo sabe bien Victoria Bazaga, que anima a visitar este otoño «de norte a sur» Extremadura, una región que, subraya, multiplica su agenda de propuestas culturales, de naturaleza y gastronómicas en esta estación del año.