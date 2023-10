Comienza la vacunación contra el covid y la gripe con los virus al alza

Arranca la campaña de vacunación frente al covid y la gripe en Extremadura con los virus respiratorios al alza. Ayer la región comenzó a proteger a los ancianos que se encuentran internos en residencias y a los mayores de 80 años, con el objetivo de continuar después con la inmunización del resto de la población mayor de 60 años, a quienes van dirigidos ambos fármacos (se ponen las dos vacunas a la vez, una en cada brazo). La campaña se extenderá hasta el 31 de enero.

Mientras tanto, los virus respiratorios en la región siguen sin dar una tregua, pues la incidencia se ha casi duplicado en las últimas tres semanas. Según el Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (Sivira) del Instituto de Salud Carlos III, que estudia el covid, la gripe y el Virus Respiratorio Sincitial (VRS), el 1 de octubre (son los últimos datos disponibles) era de 304,9 casos por cada 100.000 habitantes. El 10 de septiembre esa tasa se situaba en 157,9. En los últimos siete días la prevalencia ha crecido también casi 43 puntos. El covid sigue siendo el que más infecciones produce, con una tasa de positividad del 20,7% en Atención Primaria, donde se tratan los casos que no requieren hospitalización. La de la gripe es del 0,9% y la del VRS del 0,2%. En estos casos leves la mayoría de los contagios se dan en menores de 5 años.

No obstante, como viene siendo habitual en los últimos meses, Extremadura es de las regiones con la incidencia más baja. En estos momentos es la tercera por la cola, por detrás de Galicia (276,2) y de Baleares (189,2). Además la prevalencia de los virus respiratorios en la región es menos de la mitad que la de la media nacional, que se sitúa en 650 casos por cada 100.000 habitantes. Hay comunidades en las que estas infecciones están disparadas. La que más casos presenta es Cataluña, con una prevalencia de 1.234,9 casos, seguida de Melilla, con 959,5, y Castilla-La Mancha, con 857,6 casos por cada 100.000 habitantes.

La región protegerá de la gripe a docentes y personas en contacto con animales, como ganaderos y cazadores

La incidencia de estos virus respiratorios también se deja notar en los hospitales extremeños. De hecho es la segunda región donde más personas necesitan ingreso. Según el Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda, 18,7 pacientes de cada 100.000 terminan en el hospital, la mayoría mayores de 79 años. La única comunidad que supera a Extremadura en este sentido es La Rioja, con una tasa de hospitalización de 23,6. Aunque es importante destacar que en la región riojana los virus tienen una incidencia de 729,7 casos por cada 100.000 habitantes, más del doble que en Extremadura.

Junto a Madrid, Valencia,...

La inmunización contra el covid y la gripe comienza por tanto en Extremadura en un contexto de repunte de ambos virus. Ha sido de las últimas en empezar a inmunizar, junto a Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Navarra, Baleares y Canarias. El resto lo hicieron a finales de septiembre o durante la primera semana de octubre.

«Es importante ir a vacunarse para paliar la saturación sanitaria por estas infecciones», dice Yolanda Márquez

La región tiene disponibles actualmente 477.100 vacunas: 340.100 de la gripe y 137.000 del covid, pero se espera que lleguen 173.000 más de este último virus, según indicó ayer la directora general de Salud Pública, Yolanda Márquez. Las principales novedades de este año se dan en la vacuna de la gripe, que por primera vez se administrará a los menores de entre 6 y 59 meses. Se les pondrá la vacuna inactivada, es decir, la que se inyecta a través de una jeringuilla (se hará así también en Galicia, País Vasco y Andalucía, en el resto se inmunizará a los niños con la vacuna inhalada, que no necesita pinchazo). También se protegerá a los fumadores, a los trabajadores y personal de prácticas de los centros santarios y sociosanitarios, a los de los servicios públicos, a los docentes y a las personas que están en contacto directo con animales, como veterinarios, ganaderos o cazadores.

La campaña ha comenzado en todas las áreas de salud por las residencias de ancianos y los mayores de 80 años, pero no será necesario esperar a que estos grupos de población se vacunen para que pueda hacerlo el resto. «Los que quieran vacunarse solo tienen que solicitarlo a su centro de salud y se le dará una cita», subraya la directora de Salud Pública. El objetivo es lograr una cobertura del 75%. «Animo a que la población se vacune porque así podremos paliar la saturación que cada año sufren los centros de salud y los hospitales», solicita Yolanda Márquez. Y defiende que la región haya empezado ahora y no antes: «Pensábamos que esta era la época buena porque hasta ahora no ha empezado el cambio de tiempo», agrega.

«Extremadura no empieza tarde, aún no circula el virus de la gripe»

«La recomendación está clara: hay que vacunarse». Quien habla es Javier Álvarez, pediatra y miembro del Comité Asesor de Vacunas. Recuerda que la recomendación que se hizo a las comunidades autónomas fue adelantar la campaña a la última semana de septiembre. Extremadura ha empezado tres semanas después de esa petición, pero aún así «no llega tarde». «Estamos a tiempo, este año todavía no circula el virus de la gripe, así que todavía tenemos margen. La recomendación se hizo para intentar mejorar los resultados pero tradicionalmente la campaña de la vacuna de la gripe ha comenzado a mediados de octubre», añade Álvarez.

Más allá de eso, lo importante es que la población se vacune. Y anima especialmente a los padres con hijos de entre 6 meses y 5 años, que por primera vez son considerados población diana en esta campaña. «Los niños son los grandes transmisores de la gripe. Se contagian en las guarderías o en las escuelas de infantil y luego lo transmiten en sus casas, donde muchas veces conviven con personas vulnerables», apunta. También a las embarazadas: «Es muy importante que se vacunen para protegerse a sí mismas y al feto», explica. La vacuna va dirigida además a los mayores de 60 años, los que pueden presentar mayores complicaciones en caso de contagiarse, y a los fumadores: «El daño que produce el humo en las vías respiratorias puede favorecer a que se tengan mayores problemas si se contagian», advierte.