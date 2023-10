Agustín Muñoz, especialista en enfermedades infecciosas: «Es posible que en Extremadura, o en algunas de sus zonas, el virus del Nilo esté endemizándose»

Como miles de virus, el de la Fiebre del Nilo Occidental vive habitualmente en la naturaleza, en una gran cantidad de aves que son el reservorio (el organismo que aloja a los virus). «En ocasiones, se transmite a mamíferos como el humano y los equinos por la picadura de mosquitos domésticos infectados. Aunque es una enfermedad propia de muchos países tropicales y subtropicales, parece estar expandiéndose por otras zonas del planeta. En España está en varias comunidades, entre otras, Extremadura», explica Agustín Muñoz Sanz, médico especialista en enfermedades infecciosas.

Este experto extremeño ayuda a entender por qué este virus se ha colado en la actualidad tras registrar varios infectados en la comunidad, entre ellos dos muertes que aunque aún están por confirmar, son casos sospechosos. El especialista explica que no es fácil conocer a qué se debe la presencia del conocido como virus del Nilo en la región en las últimas semanas, pero «parece razonable pensar que concurren factores ambientales que interrelacionan: temperaturas elevadas y prolongadas durante épocas no habituales, mayor número y tiempo de vida de los mosquitos, mayor exposición de los humanos y animales, mayor conocimiento del tema que permite buscarlos activamente... Es posible que en Extremadura, o en algunas de sus zonas, el virus esté endemizándose, es decir, quedándose a vivir en el mundo aviar (como algunos virus gripales). El tiempo y el estudio dirán».

Y esto parece que aumenta el riesgo del contacto a los humanos, aunque es mucho más frecuente en animales. «En humanos es menos frecuente y, hasta ahora, de poca gravedad. Pero si a uno le toca la forma grave (20%) o muy grave (1%), la estadística particular se viene abajo, en apariencia. Si de seis casos recientes en Extremadura han fallecido dos, una simple cuenta hace pensar en una catástrofe, pero globalmente no es así. Por lo menos no ha sido así hasta ahora», asegura.

Ante la presencia de este virus, Muñoz Sanz señala que la manera de protegerse es con las medidas habituales implementadas para disminuir las poblaciones de insectos y evitar las picaduras. «Por un lado, las medidas sanitarias de gran alcance que están en manos de las autoridades. Y desde el punto de vista individual: usar ropas de colores claros, miembros cubiertos, usar repelentes de mosquitos e insectos acreditados (no sirve cualquiera). Pero como todo el mundo sabe, no es fácil eludir a estos bichitos molestos. Y, en cualquier caso, los mosquitos pican más a unos que a otros. Para acabar, no todos los mosquitos ni todas las picaduras transmiten infecciones».