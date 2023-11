«El islam no es la religión terrorífica que sale en los medios»

Conocer el funcionamiento de la llamada democracia europea desde dentro. Ese era el objetivo de la visita que realizaron este pasado martes una quincena de mujeres musulmanas extremeñas docentes o aspirantes a maestras de religión islámica junto a Jaime Rossell, catedrático en Derecho Eclesiástico por la Universidad de Extremadura (UEx) y coordinador del futuro máster en ‘Religión y Derecho en la sociedad democrática’. El viaje fue patrocinado por el eurodiputado socialista extremeño Ignacio Sánchez Amor. Una visita a Bruselas que era la primera vez para todas ellas pero en la que pusieron sobre la mesa preguntas que hicieron dudar al, en sus palabras «neutral», funcionario europeo que les explicaba la historia de la Unión, entre ellas la no admisión de Turquía dentro del club de los países miembros, a pesar de haber sido candidata durante décadas, o la prohibición de símbolos religiosos en instituciones públicas de Francia y cómo eso podría chocar contra el concepto de libertad.

Un debate que fue interrumpido con la llegada a la sala de Sánchez Amor, quien se encargó de llevarlas hasta el hemiciclo del Parlamento mientras charlaba con ellas para conocerlas.

Enseñanza

Todas ellas enseñan, o quieren hacerlo, religión islámica en centros públicos de Infantil y Primaria de la región. Según los datos facilitados por la consejería de Educación a este periódico, en la actualidad son 1.043 los alumnos, repartidos en once centros educativos localizados en el norte de la provincia de Cáceres. Estos centros son: el CEIP El Ejido (Jaraíz de la Vera), CEIP El Pozón (Navalmoral de la Mata), CEIP Campo Arañuelo (Navalmoral de la Mata), CEIP Gonzalo Encabo (Talayuela), CEIP San Miguel Arcángel (Plasencia), CEIP Juan Güell (Talayuela), CEIP El Vetón (Majadas de Tiétar), CEIP Gregoria Collado (Jaraíz de la Vera), CRA Río Tajo (Saucedilla), CEIP Almanzor (Navalmoral de la Mata) CEIP José Pavón (Casatejada). Además, apuntan estas fuentes, tres centros participan en el programa de Cultura Marroquí: el CEIP Gregoria Collado (Jaraíz de la Vera), el CEIP Gonzalo Encabo (Talayuela) y el CEIP Juan Güell (también en Talayuela).

Por el momento la asignatura no se cursa en centros de Secundaria, si bien esto ya ocurre en Ceuta y Melilla y se espera que próximamente recale también en los centros educativos extremeños.

Hablan ellas

Prejuicios, miradas y desconocimiento. Son los conceptos que más repiten estas mujeres cuando se les pregunta por la religión musulmana. Todas ellas aseguran que la suya es una fe de paz y en la que prima la elección individual, condensada en la Niyyah (que traducido del árabe significa ‘Elección’): «El islam es algo personal. Si te pones el pañuelo obligada no cuenta como tal. Para mí simboliza protección y seguridad», explica Mariam Jaa Salam, una estudiante de Educación Infantil que ya enseña religión islámica como voluntaria a través de la Asociación Nur y que aspira a hacerlo en la enseñanza pública. Originaria del Sáhara Occidental, llegó a la región en 2007 con el programa ‘Vacaciones en Paz’ y desde 2014 vive en Cáceres: «Creo que la religión puede servir mucho para afrontar temas como la ansiedad porque es como tener a alguien más en quien apoyarte, a Dios al lado, es un refugio y un apoyo, o así la veo yo», asegura. Lamenta además el desconocimiento que cree que sigue habiendo con respecto a esta fe: «El islam no es la religión terrorífica que sale en los medios», afirma.

«Los valores del Islam son universales, como el respeto, la convivencia, la solidaridad, la ayuda al otro o la libertad», cuenta por su parte Fdila Hbaidi, maestra de religión islámica de unos 180 niños desde hace tres años en los dos colegios de Jaraíz de la Vera, uno de ellos el CEIP El Ejido, donde ella misma estudió. Hbaidi hizo Magisterio en Ávila porque siempre tuvo vocación de dedicarse a la enseñanza, pero afirma que nunca pensó que impartiría religión islámica: «Nunca me lo imaginé porque ni siquiera sabía que existiera esa posibilidad en España». Esta maestra dice que el islam es una religión «totalmente flexible» y admite que es consciente de las miradas que genera su hiyab: «Lo notas. Pero con el paso del tiempo te das cuenta de que te miran a ti como miran al que va tatuado, como miran a un gótico».

Unas actitudes que también nota Meryem Lahjage, maestra de religión islámica en dos centros: el CEIP El Pozón de Navalmoral de la Mata y el CRA Río Tajo de Saucedilla. Ella llegó a la vecina localidad de Majadas cuando apenas tenía un año y estudió Magisterio en Granada: «Yo antes no llevaba hiyab y ahora al llevarlo en la Administración pública me tratan diferente. Un pañuelo no tapa mi saber ni mi conocimiento. Me da rabia porque muchas veces me dicen ‘es que vosotros’ y yo pregunto ‘¿quiénes somos nosotros?’ Yo vengo aquí por mí. Cada persona, musulmana o no, es diferente, de su padre y de su madre», afirma. Esta maestra enseña a unos 140 niños en Navalmoral y a algo más de 60 en Saucedilla: «En religión enseñamos los pilares del Islam, la historia de los profetas... Los niños son muy receptivos y quieren aprender y yo siempre intento usar historias que podemos relacionar con la vida real. Por ejemplo, les cuento cómo Jesús, que para los cristianos es hijo de Dios pero para los musulmanes es un profeta, trataba a su madre María, para que así ellos hagan lo mismo y no se avergüencen porque sus madres lleven pañuelo y las de sus compañeros no», explica. Lahjage subraya que sobre el islam «hay un gran desconocimiento».

Lo mismo opina Fatiha Talha Yaala, opositora y aspirante también a impartir religión islámica, que nació en Marruecos y llegó a Talayuela con 8 años: «Las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres pero hay gente que coge de la religión lo que quiere», asegura. Rememora cómo aspiraba a estudiar Psicología pero al no tener la nota suficiente se matriculó en Educación Primaria en Ávila: «Una vez que entré, ya no lo pude dejar. Siempre he tenido contacto con los niños y ayudé a mi madre a criar a mis hermanos, por eso no quise cambiar de carrera», narra.

Talha Yaala afirma que no le importaría trabajar fuera de su pueblo o de la región: «Siempre es bueno salir, relacionarse y conocer a gente nueva», defiende.

Una interrelación que es la clave para Noemí Muñoz, directora del CEIP El Ejido, de Jaraíz de la Vera, quien se ha unido al grupo en este viaje: «Nos falta mucho diálogo, poner en común nuestras experiencias y convivir», cree. En su centro son 85 los niños que cursan esta asignatura de los casi 400 alumnos que hay, un 25%: «Los estudiantes de religión católica e islámica hacen actividades juntos, como por ejemplo visitar las iglesias y las mezquitas del pueblo. El día del centro familias marroquíes trajeron dulces árabes y tuvo mucho éxito. Por eso yo creo que lo que necesitamos es perder ese miedo a conocernos», afirma. Temores que también podrían haber surgido cuando se implementó la asignatura en el centro pero que ya han sido superados: «Al principio el tener una maestra musulmana crea incertidumbre, preguntas... Pero está muy bien integrada», afirma sobre Hbaidi.

El máster

La quincena de chicas musulmanas tienen en común que cursarán el máster en ‘Religión y derecho en la sociedad democrática: retos de la convivencia en un contexto plural’ de la UEx con la Universidad de Zaragoza, una titulación que es pionera, según su coordinador y también organizador de la visita, Jaime Rossell: «Que nosotros sepamos es el único admitido por la Comisión Islámica de España», dice.

Por el momento no oficial, arrancará a partir de marzo, será semipresencial y tendrá 90 créditos cursados en un año y medio en una titulación para la que habrá unas 50 plazas. Su formación troncal se centrará en materias que tienen que ver con el ordenamiento jurídico español y el derecho fundamental a la libertad religiosa para luego pasar a dos líneas de especialización: una para profesores de religión con contenido docente y didáctico y otra para personas que trabajan en entidades religiosas, en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o en ONG’s para la gestión de la diversidad religiosa. Una forma más de promover el conocimiento mutuo para derribar miedos y barreras.

Elección de la Comisión Islámica Los alumnos tienen reconocido el derecho a la enseñanza religiosa islámica en centros públicos y concertados desde que el Gobierno firmó el Acuerdo de Cooperación con la Comisión Islámica de España en 1992. Esta Comisión es la encargada de gestionar solicitudes para que la asignatura se imparta en nuevos centros y de elegir a los docentes para la misma. En sus requisitos, la Comisión recoge que para el ejercicio en las etapas de Educación Infantil y Primaria será imprescindible estar en posesión de la titulación de Maestro en Educación de estas especialidades o el título de Grado equivalente. Igualmente, para la etapa de Educación Secundaria y Bachillerato, se requerirá la titulación de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, o el título de Grado equivalente, junto con la formación pedagógica y didáctica del nivel de Postgrado, actualmente Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. A estas titulaciones habrá que añadir, en aquellas Comunidades Autónomas con lenguas cooficiales, el Certificado de capacitación lingüística para la docencia en la lengua cooficial correspondiente. Específicamente para la obtención de Idoneidad, se requiere ser musulmán, además de la indicación de centros ante los que se solicita contratación. Asimismo, los requisitos civiles comprenden ser ciudadano comunitario o extranjero con residencia legal y autorización de trabajo, tener cumplidos los 18 años, no padecer enfermedad ni limitación física o psíquica incompatible, declaración de no haber sido separado del servicio ni inhabilitado de sus funciones (y en el caso de extranjería, también en el país de origen). Una vez aprobada la designación de la candidatura se deberán atender los requisitos para la contratación: Presentación de la Certificación negativa de delitos de naturaleza sexual del Registro Central de Delincuentes Sexuales del Ministerio de Justicia, afiliación a la Seguridad Social y una cuenta bancaria. La Comisión Islámica de España es la encargada de dar la conformidad a los profesores y expedir el correspondiente certificado de idoneidad. De acuerdo a los datos de esta entidad, a fecha de 2022 en todo el país había 106 docentes de religión islámica. Según los datos facilitados por la Consejería de Educación a este periódico, siete de ellos trabajan en Extremadura.

Visita en las instituciones europeas con Sánchez Amor

Parte del grupo de mujeres musulmanas visitan el hemiciclo del Parlamento Europeo acompañadas por el catedrático de la UEx Jaime Rossell, promotor de la visita a Bruselas, y el eurodiputado extremeño socialista Ignacio Sánchez Amor, patrocinador de la misma.