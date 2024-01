La Junta exhumará cuatro nuevas fosas para identificar más víctimas del franquismo

La Junta de Extremadura exhumará el próximo año cuatro nuevas fosas para identificar víctimas del franquismo en Extremadura, con una inversión de cerca de 150.000 euros que proceden del Estado. Estarán en la finca Las Cabezas (Badajoz), donde invertirá 34.000 euros; en el cementerio de Segura de León (Badajoz), cuyos trabajos también costarán 34.000 euros; en la finca el Sedador de Alcuéscar (Cáceres), con un montante de 18.000 euros; y en la finca La Paloma de Zarza la Mayor (Cáceres), a la que se destinarán otros 10.000 euros. A estos se sumarán los análisis antropológicos que se van a desarrollar para identificar a las víctimas ya encontradas en Feria (Badajoz), que costarán 15.000 euros; en el cementerio de Miajadas (Cáceres), con una inversión de 30.000 euros; y en el de Villanueva de la Serena (Badajoz), que costará 7.000 euros.

Ya se han firmado los expedientes con el objetivo de poder comenzar los trabajos en este 2024, según explicó ayer la directora de Archivos, Bibliotecas y Patrimonio Cultural, Adela Rueda, durante su intervención en la comisión de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Asamblea de Extremadura. La idea del actual Ejecutivo, según explicó, es continuar con el trabajo que se ha venido realizando en materia de memoria democrática pero eso sí, con la vista puesta en la derogación de la actual ley para poder aprobar otra «de consenso» y que englobe a todas las víctimas.

Mientras esta nueva norma se aprueba (todavía no se ha elaborado ni el borrador, según avanzó Rueda), se seguirá cumpliendo con la actual legislación. «Todos estos fondos se han hecho bajo una ley que se ha asumido como propia pero que se podían no haber ejecutado y se ha hecho un esfuerzo enorme para intentar sacar fondos para exhumar y dignificar a las víctimas. Si no se hubiese querido no se habrían ejecutado porque había excusas», explicó Rueda. Subrayó además que su departamento seguirá dedicando los créditos «en exhumar y en dignificar». «No debe haber, en pleno siglo XXI, ninguna víctima en fosas comunes. Y vamos a emplearnos a fondo para que el dinero vaya a subsanar a las víctimas y a sus familiares».

El nuevo Ejecutivo ha concluido los trabajos para identificar a tres víctimas de una fosa de Malcocinado (Badajoz)

Además de estas actuaciones para este ejercicio también están previstas otras de difusión, como realización del documental sobre la mujer en la Guerra Civil en Extremadura para Talavera la Real (12.000 euros) y una escultura para homenajear a las personas que lucharon por la libertad en el Ayuntamiento de Cáceres (35.287 euros); proyectos cuyos expedientes ya se han tramitado también.

De otro lado, la directora de Patrimonio Cultural detalló que junto a estas actuaciones sufragadas con fondos estatales se han llevado a cabo otras con dinero de la propia Junta de Extremadura, como la identificación de tres víctimas de una fosa en Malcocinado (Badajoz), un proyecto que ya había comenzado en la anterior legislatura pero que ha concluido ahora: «Conseguir identificar el 100% de las víctimas es todo un éxito», agregó. Del mismo modo el Ejecutivo destinará fondos propios para prorrogar el convenio para el proyecto para la recuperación de la memoria histórica, suscrito con la Universidad de Extremadura y dos diputaciones, que se espera que continúe también en 2025.

Fue el grupo Unidas Podemos el que solicitó la comparecencia de Adela Rueda, precisamente para que explicara en qué va a consistir la nueva ley que se pretende aprobar, después de que en la anterior comisión, celebrada a finales del pasado año, la propia directora general hiciera referencia a la intención de equiparar a las víctimas de ambos bandos. «No se pueden equiparar a víctimas con verdugos, es imposible. En Alemania no se hizo y en Italia tampoco; por eso se va a hacer una mesa de las asociaciones memorialísticas próximamente porque no estamos de acuerdo. En Italia y en Alemania no se llaman guerras civiles y aquí sí porque ganó el bando fascista», le reprochó la diputada de la formación morada, Nerea Fernández.

Rueda se defendió e incidió en la necesidad de dignificar también a las víctimas del bando franquista: «Se me ha tildado de extremista, de equiparar a víctimas con verdugos. No equiparo víctimas ni victimarios, ni lo he dicho ni lo haré nunca, únicamente he indicado que conviene equiparar a las víctimas, a unas y a otras, porque el dolor y la necesidad de justicia no entiende ni de color político ni de ideología», puntualizó.