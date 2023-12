La Junta quiere reparar también a los muertos del bando de Franco

La derogación de la ley de memoria histórica es uno de los objetivos del Ejecutivo de María Guardiola. Figura en uno de los puntos del acuerdo de gobierno alcanzado entre PP y Vox, aunque los populares ya lo contemplaban en su programa electoral, bajo la justificación de que la norma que está en vigor es parcial y solo tiene en cuenta a las víctimas de la represión franquista. De esta manera, lo que se quiere conseguir con la nueva que se pretende aprobar en esta legislatura, es que se contemple también la reparación de los fallecidos del bando de Franco; es decir, que se reconozca a ambas víctimas: republicanas y franquistas.

Es lo que se desprende de las palabras de la directora general de Bibliotecas, Archivo y Patrimonio, Adela Rueda, que ayer compareció en la comisión de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte de la Asamblea de Extremadura: «La ley (en vigor) solo habla de un mapa de fosas de la represión franquista, pero existen muchos combatientes franquistas que están en la categoría de fosas trasladadas al Valle de los Caídos. Es muy poco conocido que hay familiares de los combatientes franquistas que están en el Valle que están solicitando la devolución de los restos. ¿Qué respuesta les da la ley si solo se ocupa de las víctimas de la represión franquista?», apunta.

Y añade que no compete a las administraciones «decidir ni juzgar ni muchísimo menos dictaminarlo por ley si estos u otros extremeños merecen estar o no con sus seres queridos. La ley debe tratarlos a todos por igual». Por eso, la directora general de Bibliotecas cree que si el objetivo es «unir y reunificar víctimas con familiares es importante que se incluyan todas las víctimas, dando igual qué o quién las haya represaliado». Reconoce, no obstante, que la guerra tuvo vencedores y vencidos y que «son los vencidos los que tuvieron peor suerte después».

«La ley no debe dictaminar quiénes deben estar con sus seres queridos, debe tratar a todos por igual», defiende Rueda

Del mismo modo, el Ejecutivo no está de acuerdo con que «ya desde el preámbulo de la ley» se haga referencia «únicamente» a la reparación de las víctimas de represión franquista. «Tenemos que tener cuidado con la frase de reparación para los extremeños víctimas de la represión franquista porque se excluye expresamente al resto de víctimas por entender que eso ya se hizo. Creemos que eso es delicado y que debería de estudiarse caso por caso, como se hace con todas las víctimas, pero la ley no lo permite», sostiene Rueda.

Críticas del PSOE

Sus declaraciones fueron criticadas por el diputado socialista, Ricardo Utrera, grupo del que partió la pregunta que llevó a que se trate el asunto de la memoria histórica en esta comisión. «Los terroristas responsables del golpe de estado y de la dictadura fascista gozaron de todo tipo de privilegios y reconocimientos. Nunca pagaron por sus crímenes. Por eso es una auténtica vergüenza que se atreva a equipararlos con las víctimas», le reprochó.

Utrera le recordó además que, a consecuencia del golpe de estado y de la dictadura, «miles de personas fueron asesinadas y desaparecidas. Bebés que fueron arrebatados a sus padres para entregarlos a familias de bien», que hubo «17 campos de concentración franquista», que se han localizado «más de 200 fosas comunes» en Extremadura y que se han identificado a «300 extremeños internados en campos de concentración nazi». «Por no contar -añadió- la cantidad de concejales, alcaldes y diputados que fueron asesinados por defender la democracia».

Por eso, la ley que ellos aprobaron tiene por objeto, advirtió, «recuperar la memoria histórica en relación con los extremeños que sufrieron persecución por cuestiones ideológicas, condición sexual,… Reconociendo y rehabilitando la memoria de los que fueron represaliados. Y establece el derecho de los descendientes a exhumar a sus familiares y darles una sepultura digna». «No vamos a consentir que se condene de nuevo al olvido a las víctimas», le espetó.