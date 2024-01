El alcalde de Castilblanco sobre Elysium: "El proyecto es viable y muy necesario"

El alcalde de Castilblanco, Eusebio Fernández, se ha mostrado este lunes convencido de que el proyecto de ocio Elysium City es "completamente viable", además de "muy necesario" para el desarrollo económico de este municipio pacense y de la comarca. "El volumen económico del que se está hablando, supondría la noche y el día para lo que tenemos aquí", ha señalado a este diario.

Como era de esperar, el primer edil socialista no está para nada conforme con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que da la razón a Ecologistas en Acción al anular el Decreto 162/2022 que daba amparo al desarrollo de esta iniciativa de ocio en Castilblanco. "Lo veo mal lógicamente, pero la sentencia no es firme y esto no ha hecho nada más que empezar", ha manifestado.

"Los trámites administrativos por parte del ayuntamiento están correctos, se ha entregado todo lo que se ha pedido y todo lo que creemos necesario para el desarrollo de proyecto", ha subrayado el primer edil. En este sentido, ha recordado que el pasado mes de septiembre se aprobó la modificación del plan general municipal para la calificación de las 1.185 hectáreas en la que se asienta el proyecto de suelo rústico a urbanizable.

"Hubo un pequeño movimiento de tierra y se estaba a la espera de todos los permisos y licencias necesarios para una obra de este volumen", ha apostillado el regidor municipal, quien ha reiterado que la sentencia del TSJEx no es firme, por lo que considera que "lo único que puede hacer es retrasar aún más el proyecto". "Por supuesto que confiamos en el promotor y en el proyecto", ha destacado.