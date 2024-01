Puente, sobre el Ruta de la Plata: «Hay que empezar de cero»

«Hay que empezar de cero». Así respondió ayer el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, al ser preguntado sobre la recuperación del tren Ruta de la Plata, una vía que fue cerrada en 1984 dejando desconectado al oeste y que se espera que vuelva a unir Plasencia con Astorga. Pero antes de nada, según detalló Puente, hay que «hacer un estudio de viabilidad, como prescribe la ley, para ver si es posible llevarla a cabo, la relación de costes, la relación también de posibles tráficos y, a partir de ahí, tomar una decisión puramente racional». Según recordó, ya se ha licitado este estudio de viabilidad para el trazado entre León y Plasencia y cuenta ahora con un plazo de ejecución de 24 meses.

Hizo estas declaraciones al ser preguntado en Valladolid por las manifestaciones previstas para este domingo en todas las ciudades afectadas por el cierre de esta vía. En Extremadura, en concreto, se llevarán a cabo en Plasencia, Cáceres, Mérida, Almendralejo y Zafra.

Convocadas por la Plataforma Corredor Oeste -Ruta de la Plata, se espera que sean «masivas». Lo que se reclama precisamente es que esta conexión Plasencia-Astorga sea incluida por la Unión Europea en la red ampliada de transporte, para que pueda ser una realidad en 2040 (actualmente esta dentro de la red global, por lo que no se espera hasta 2050). «Los beneficios de esta inclusión serían perfectamente cuantificables y servirían para reforzar la cohesión social, económica y territorial de todo el oeste peninsular y, por ende, del conjunto del país», responde la plataforma al ministro.

El colectivo añade además que «el retorno de la inversión (para su recuperación) supondría que por cada euro de inversión retornarían 5,5 euros. Y existen otros retornos que no se han cuantificado económicamente, como la reducción de tiempo de transporte, de la siniestralidad de las carreteras, del mantenimiento e inversión en carreteras y autopistas o la reducción de los gastos operativos de los grandes operadores logísticos. Y todo ello con un transporte más seguro, eficiente y versátil y una mayor cuota intermodal de transportes».

El AVE

De otro lado, ayer también se conoció que la Junta de Castilla-La Mancha ha pedido «trabajar sin prisa» en el AVE a Extremadura, en contra de lo que quiere la región extremeña, que exige celeridad para que esta infraestructura llegue cuanto antes. Precisamente es en Castilla-La Mancha donde existe un mayor retraso porque no está diseñado ni decidido aún el trazado. En este sentido el consejero de Fomento de esta comunidad, Ignacio Hernando, afirmó que el objetivo no es «alcanzar un acuerdo lo antes posible», si no que este sea «sensato y razonable desde el punto de vista social, pero también técnico y de financiación».

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, pidió una rectificación: «A los extremeños no se nos puede pedir más paciencia con el tren. Trabajar sin prisa en una infraestructura vital y prometida hace tantos años es añadir más humillación a la injusticia», criticó en X.