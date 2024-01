La Mesa de la Asamblea de Extremadura frena el veto a las enmiendas presupuestarias de la izquierda

Los grupos de la oposición en el Parlamento extremeño, PSOE y Unidas por Extremadura, han acusado hoy al Grupo Popular de intentar vetar gran parte de sus enmiendas, para que ni siquiera pudieran ser debatidas en pleno, lo que ha impedido finalmente la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, y la Mesa de la Cámara, donde son mayoría los diputados de la izquierda tras quedarse fuera Vox pese al acuerdo de gobierno de coalición.

El diputado socialista, Juan Ramón Ferreira, ha explicado tras las la Junta de Portavoces que en el caso de su grupo el intento de veto ha estado dirigido a la mitad de las 650 enmiendas parciales que han presentado a las cuentas autonómicas de 2024.

En ese sentido, ha señalado que al veto que legalmente puede establecer el Gobierno si las modificaciones planteadas afectan a un incremento de los créditos o a una minoración de ingresos, el PP ha pretendido introducir un nuevo criterio para impedir el debate de enmiendas en las distintas secciones presupuestarias. «Han propuesto que se eliminen las enmiendas con un criterio que es contrario a lo que el PP hacía en la oposición el año pasado», ha dicho el diputado socialista, quien acusó a los populares de falta de coherencia y de un intento de silenciar por completo a la oposición impidiendo hasta el propio debate de las enmiendas.

Ferreira ha recordado que, a diferencia de lo que ahora ocurre, el Gobierno de Guillermo Fernández Vara con mayoría absoluta «no vetó ni una sola enmienda» y aceptó incluir a sus cuentas propuestas formuladas por PP, Unidas y Cs.

En ese sentido, ha agradecido que la presidenta de la Cámara y la Mesa de la Asamblea hayan impedido al PP poder establecer este nuevo criterio «al tomar decisiones que van en línea con las decisiones que siempre se han tomado».

12 enmiendas de Unidas vetadas

En esa misma línea, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha criticado que a su grupo se le hayan vetado 12 enmiendas iguales a las que presentaron la legislatura pasada y que fueron aprobadas para ser admitidas a trámite y ha denunciado los «criterios sumamente arbitrarios» utilizados por el PP para ello.

Además de lamentar que estén «adulterando el sano debate que se debe dar en un pleno de presupuestos», De Miguel ha denunciado que el PP haya pretendido cambiar «las normas en mitad del partido». «Nos sentimos el Almería sinceramente», ha ironizado con el símil futbolístico.

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, sin embargo, ha defendido que las enmiendas rechazadas a los Presupuestos 2024 de la Junta a Extremadura son porque presentan un incremento de los créditos o una minoración de ingresos con respecto al presupuesto total.

En ese sentido, ha recalcado que «está marcado por ley, una vez que el presupuesto pasa la enmienda a la totalidad, los créditos quedan fijados y no se pueden cambiar». Sánchez Juliá ha instado a Unidas a hacer bien sus enmiendas e insistió en que las vetadas a este grupo suponen un aumento de los créditos presupuestarios o una minoración de los ingresos, «y es algo que no se puede permitir». Además, el portavoz popular ha aclarado que «el presupuesto de 2024 no es el mismo de 2023 y, por lo tanto, las enmiendas no pueden ser las mismas».