Camioneros extremeños atrapados en Francia: «Tenemos mucho miedo»

Poco antes de que los agricultores franceses cumplieran con el anuncio realizado a través de sus dos principales organizaciones agrícolas: la Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (FNSEA) y Jóvenes Agricultores (JJAA), de tomar París y bloquear la capital de Francia; miles de camiones permanecían atrapados en las carreteras del país, cien de ellos de Extremadura.

Las protestas de los agricultores, que ya llevan varios días, se intensificaron sobre todo el pasado viernes y se extendieron por casi toda Europa. En Francia, concretamente, uno de los puntos negros fue el paso fronterizo de La Junquera donde miles de transportistas españoles quedaron bloqueados en ambos sentidos. De primera mano cuentan a este periódico los extremeños del gremio que ya han pasado, que están pasando o que deben pasar por Francia para entregar o cargar mercancías… «Llevamos varios días sufriendo esta terrible situación. Muchos de los accesos están cortados en el país galo (Bayona, Burdeos o Poitiers)», manifiesta el cacereño Fernando Martín.

Martín atiende a este diario por teléfono, transporta tomates y ya se está viendo afectado por los problemas. «A veces podemos salir por vías comarcales, pero el tiempo de espera en las carreteras bloqueadas se hace eterno. Las autoridades francesas van habilitando vías de escape, pero por lo general actúan con mucha calma. Los agricultores están volcando camiones, quemando mercancía…», asegura.

El camionero no puede evitar el nerviosismo y la incertidumbre. «Es una locura y tenemos miedo. Hay camiones que no van a poder entregar los pedidos a tiempo. Del camión también viven familias. No es justo que siempre paguemos los mismos. Estamos encontrando serias dificultades a la hora de llevar a cabo nuestro trabajo, llegar a casa y con las pérdidas económicas que conlleva para la empresa», indica.

La misma situación, está pasando factura al emeritense Pedro Flores Sánchez, gerente de la empresa Transportes PFS que distribuye todo tipo de productos: hierros, alimentación… «Entiendo y respeto el derecho de los agricultores a expresar sus opiniones y manifestarse pacíficamente. Sin embargo, la persistencia y la intensificación de los cortes de carreteras en territorio francés, alemán y belga están teniendo un impacto significativo en el transporte y las operaciones de las empresas. No podemos efectuar las entregas, pero tenemos que seguir pagando los salarios, los seguros de los vehículos, el combustible... Aquellos camiones que están constantemente parando y arrancando en los atascos sufren desgaste… Esto no solo genera retrasos y pérdidas económicas, sino que también pone en riesgo a los conductores», lamenta.

«Muchos compañeros míos están por ahí tirados sin poder circular», señala Jesús Carroza, chófer del Grupo Noriega, una de las mayores empresas de transporte logístico de la región. «Las autopistas están todas cortadas prácticamente, y más aquí en la frontera, tanto por Irún como por Barcelona, es indignante tener que ir por carreteras comarcales que no caben un camión y una bicicleta», relata. No le resultará fácil al Gobierno de Emmanuel Macron aportar una respuesta satisfactoria para todos los agricultores. El primer ministro Attal se reunió de nuevo por la tarde con los dirigentes de los principales sindicatos agrícolas. El Ejecutivo centrista promete nuevos anuncios mañana para calmar las protestas. Además, Macron se reunirá el jueves con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para tratar esta delicada y espinosa cuestión.