Historia y Filosofía suben nota en las carreras de la UEx

El Ministerio de Educación publicó el pasado viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden que regula la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), en la que ratifica que será posible elegir para subir nota, en la fase de admisión, examinarse de Historia de España o Historia de la Filosofía. Estas opciones podrían suponer arañar algunas décimas más de la nota para entrar en las universidades en las que se ponderan estas materias. Y eso es lo que ocurre en la Universidad de Extremadura (UEx). Aunque la Consejería de Educación no había tomado una posición al respecto y estaba a la espera de la publicación de esta norma ministerial, aseguraba que la comisión de seguimiento de la EBAU estaba estudiando estas opciones que ya se habían descartado en algunas autonomías.

Y finalmente, parece que la UEx las va a tener en cuenta. Así se desprende de la tabla de ponderaciones aplicable para la admisión del curso 2024-25 en las titulaciones de grado publicada por la universidad extremeña, en la que viene recogida que tanto Historia de la Filosofía como Historia de España puntuarán lo máximo (0,2) en una treintena de titulaciones que ofrece la UEx. Hay otras 36 carreras en las que no suma puntuación examinarse de ninguna de estas dos materias y dos títulos de grados en los que se ponderarán con 0,1 puntos.

En la orden del Ministerio de Educación se recoge que para mejorar la nota de admisión (voluntaria), que puede suponer hasta cuatro puntos extra al 10 tradicional (el máximo de la fase de acceso) para concurrir a carreras muy demandadas, el alumnado podrá presentarse a Filosofía o Historia (la que no hayan elegido en la fase obligatoria de acceso) «siempre y cuando desee optar por una universidad» que haya previsto tener en cuenta estas opciones.

En otros aspectos no habrá cambios este curso, dado que la reforma de la EBAU que puso sobre la mesa el Gobierno central quedó en suspenso por las elecciones generales, por lo que se mantiene el modelo de los últimos años implantado tras la pandemia de covid. Esto supone que los alumnos tienen más opciones a la hora de escoger las preguntas. La norma también fija que las pruebas deben realizarse antes del 14 de junio en la convocatoria ordinaria y no podrán exceder los cinco días. De momento, en Extremadura aún no se ha anunciado la fecha definitiva.