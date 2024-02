Ha sido el último aspirante en sumarse a la carrera para liderar el PSOE extremeño, pero el primero en presentar su precandidatura a las primarias. El exconsejero de Sanidad, José María Vergeles, ha querido hacerlo este domingo por la mañana en Badajoz y en un lugar cargado de simbolismo para el socialismo pacense: el parque de San Fernando de Badajoz, donde está la escultura en homenaje al exalcalde Manolo Rojas.

Arropado por una veintena de personas, entre las que se encontraban el exportavoz del PSOE en la Asamblea de Extremadura, Valentín García, la senadora María Teresa Macías, el exgerente del Servicio Extremeño de Salud, Celiciano Franco, el exgerente del Sepad, José Vicente Granado y el exdirector general de Universidades, Juan José Maldonado, Vergeles ha asegurado que él es la cara visible de un grupo de personas que concurren a las primarias "solo a favor del PSOE, no contra nada ni contra nadie", con el objetivo de que siga siendo el partido "de referencia" de los extremeños y recuperar el gobierno de la Junta de Extremadura.

"A mí me van a encontrar siempre en el consenso, jamás en el disenso; me van a encontrar en la unidad, jamás en la desunión", ha afirmado Vergeles, quien ha defendido que en las primarias "no hay adversarios", sino compañeros que presentan distintos modelos políticos para que los militantes decidan, que será "lo que respetemos todos después".

"Evidentemente, yo salgo a convencer y que eso me permita vencer, pero desde el convencimiento, no con otras herramientas", ha dicho el exconsejero, que confía en obtener el respaldo mayoritario de la militancia, a la que ha pedido que se dé libertad para que pueda ejercer su derecho a participar en las primarias. "Yo apuesto por la libertad para elegir y porque nadie tenga miedo para hacerlo", ha recalcado.

El sencillo acto de presentación de su precandidatura era, según ha explicado, una declaración de intenciones, pues será "pateando" todas las casas del pueblo del PSOE en la región como llevará su propuesta a todos los militantes, que son uno de los ejes de su proyecto: "Queremos que participen más allá de las primarias, porque hay determinados momentos en que solo se cuenta con ellos para estos procesos o las elecciones, pero hay muchos militantes que han hecho mucho esfuerzo sin pedir nada a cambio y que se merecen nuestro respeto".

Otros de los pilares en los que apoya su modelo de partido son la "modernización de la participación", con la incorporación de los jóvenes y también de las propias Juventudes Socialistas (JJSS), para lo que pondrá en marcha "el canal de la militancia"; la igualdad y el feminismo, para lo que pretende cambiar los estatutos y llevar al 60% como máximo la presencia de mujeres en listas y puestos de dirección; y el diseño de "una excelente conferencia política", que es la que marcará las líneas programáticas de lo que se va a ofrecer a la sociedad, para poder recuperar el gobierno regional.

Que los otros aspirantes -Lara Garlito y Miguel Ángel Gallardo- se hayan postulado antes que Vergeles a dirigir el PSOE extremeño no sabe si jugará o no en su contra, pero él ha creido que lo correcto eran respetar absolutamente los tiempos, por lo que no confirmó su precandidatura hasta después del Comité Ejecutivo de este sábado. "No sé si voy tarde o temprano, lo que creo es que los militantes son bastante más inteligentes de lo que consideramos algunas veces que son y probablemente están esperando a ver los modelos de partido y sobre eso decidirán", ha señalado.