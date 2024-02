La revuelta del campo alcanzó ayer su máxima tensión en Extremadura. Si el día anterior, un guardia civil resultó herido en una ceja por una pedrada, este viernes los antidisturbios se emplearon a fondo en la autovía A-5, a la altura de Mérida. La policía usó gases lacrimógenos y pelotas de goma para disuadir a los manifestantes que, desde las 9 de la mañana, cortaba la vía rápida en la estación de servicio de Carija, en la confluencia con la A-66. Los momentos más tensos se vivieron cuando los agricultores y ganaderos lanzaron piedras a los agentes.

Para esta cuarta jornada de movilizaciones, los organizadores se plantearon como objetivo colapsar Extremadura. Por ello, desde primerísima hora, los manifestantes sacaron sus vehículos a las carreteras de la región y los ubicaron en 16 vías, once en la provincia de Badajoz y cinco en la de Cáceres. Esta vez, la peculiaridad consistió en que las protestas no solo eran espontáneas como las de días anteriores, sino que también las impulsaba la organización agraria Apag-Extremadura- Asaja.

Además, los cortes de tráfico no podían superar las tres horas y estaban obligados a abrir al tráfico cada 15 minutos.

No obstante, lo que tienen claro los agricultores extremeños es que no van a cejar en sus reivindicaciones porque aseguraron que no tienen «nada que perder y mucho que ganar». Así se pronunció Juan Torres, durante los cortes de la autovía de Extremadura a Madrid en Mérida, y remarcó que «no somos de ninguna asociación, de nada, ni venimos con ninguna bandera, solo somos agricultores y trabajadores».

Lo que ocurrió en Badajoz

Sin embargo, la calma caracterizó este descontento en Badajoz, pero supuso la presencia de 80 tractores en la ciudad. «Agradecemos la colaboración de la Guardia Civil y la Policía Nacional en todo momento. Nos han dejado finalmente meter tres tractores en la avenida de la delegación del Gobierno».

Así resumía este viernes el agricultor pacense José Antonio Arroba la evolución de las protestas agrarias en Badajoz. Más de 80 tractoristas, entre ellos Arroba, salieron a primera hora de la mañana de Talavera la Real para unirse de nuevo a las reivindicaciones del sector agrícola, centradas principalmente en la polémica por el uso de fitosanitarios y en la aplicación de la PAC (Política Agraria Comunitaria), esto es, la ayuda económica que llega desde Europa al campo extremeño.

La protesta volvió a ser visible en la calle. Los vehículos agrícolas circularon por varias vías de Badajoz, pero en ningún momento se produjo ningún colapso. Sí atascos puntuales en la llamada autovía. «Nosotros no queremos problemas, no queremos altercados públicos. Unos se han ido por la N-V, otros por la carretera de la Corte y otro grupo por la carretera de Sevilla. Pero la idea es que nos juntemos todos al final de la jornada en los alrededores del centro comercial El Faro para hacer un piscolabis y desde ahí ya decidir cómo vuelve cada cual a su destino», explicó Arroba. Y añadió: «La colaboración ciudadana también ha sido espectacular, hay quienes incluso nos han aplaudido».

La convocatoria de Badajoz no era una de las organizadas de forma oficial, de manera que carecía de permiso por parte de la delegación del Gobierno. ¿Temen las sanciones? «Alguna caerá, pero a ver si nos tienen en cuenta...».

¿Y qué esperan de estas protestas? «Parece que para este año había previstas más condiciones con respecto al uso de fitosanitarios, pero lo van a flexibilizar...». Lo cierto es que las manifestaciones de agricultores por toda Europa han provocado que Bruselas retire la ley que reducía el uso de pesticidas a la mitad. «Es que no podemos competir con países como Marruecos», lamentan los agricultores.

Tras recorrer varias vías de la ciudad, los tractores se desplazaron a media mañana al cruce de la avenida de Elvas con la salida en autovía hacia Portugal.

En Valdivia

Otro punto estratégico fue Valdivia. En él, representantes de las organizaciones y asociaciones agrarias de Apag Extremadura Asaja, La Unión Extremadura y Aseprex pidieron al Gobierno de España «soluciones inmediatas» para la delicada situación que atraviesa el sector agrario.

En la localidad pacense se concentraron 300 agricultores y ganaderos para cortar la N-430. El portavoz de Apag Extremadura Asaja, Pedro Llanos, reconoció que «hay muchos asuntos a tratar», ya que desde su punto de vista el sector «está cansado y quemado por la situación». Por ese motivo, lamentó que «es una pena que alguien se arruine trabajando» y solicitó que sean atendidas las reivindicaciones. «No se puede seguir ni defender una agricultura y ganadería como la que hay ahora», subrayó.

Por su parte, el coordinador de La Unión Extremadura, Luis Cortés, anunció que remitieron un escrito al ministro Luis Planas «para que nos diga qué está haciendo para llevar a cabo lo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió que iba a hacer». Además, reclamó conocer el borrador del real decreto por el cual «no vamos a vender a pérdidas, vamos a competir en igualdad de condiciones con otros países y que la reforma de la PAC va a obedecer verdaderamente a una política agraria». Y agregó que «mientras no se mejore la situación seguiremos protestando».

Así mismo, el portavoz de Aseprex, Juan Francisco Rodríguez, indicó que van a llegar «hasta donde haga falta. Ahora no vamos a dar un paso atrás hasta que nuestras peticiones sean escuchadas y resueltas».

Por último, los organizadores agradecieron los apoyos recibidos y lamentaron las molestias para los ciudadanos.