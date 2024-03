Gallardo se muestra contrario a la amnistía, pero cree que es la única solución

El nuevo secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, admite no ser partidario de la amnistía pactada por su partido con las formaciones independentistas catalanas, si bien la defiende como "la única solución" para resolver la situación que "provocó" el Gobierno del popular Mariano Rajoy en Cataluña.

"No me gusta la amnistía, pero es la única solución para resolver una situación que ha provocado la derecha en este país", afirma el ganador de las primarias para dirigir el PSOE extremeño, añadiendo que la medida de gracia "es un intento de resolver" la situación de España tras "una falta de política" durante el último Ejecutivo que ostentó el PP.

Así lo ha explicado en una entrevista en Onda Cero, en la que ha lamentado que cuando había que hacer política en Cataluña "no se hizo", sino que más bien se "judicializó la política" aplazando la resolución de un problema que su partido trata de remediar ahora con una amnistía acordada con Junts y ERC.

"No soy un claro defensor de la amnistía porque entiendo que hay una situación que realmente no me gusta. También es cierto que para haber llegado a la amnistía, lógicamente, ha habido una falta de política en los gobiernos de Rajoy", ha agregado, reprochando al PP que cuando gobernó se llegó a celebrar "un referéndum ilegal" y huyó de España "un prófugo de la justicia", en referencia al expresidente catalán Carles Puigdemont.

El candidato de la militacia

Por otro lado, Gallardo, que obtuvo una victoria en las primarias del PSOE de Extremadura con el 56,2 por ciento de votos, frente al 42,8 por ciento de los logrados por la candidata Lara Garlito, se ha autoreivindicado como "el candidato de la militancia frente a lo que prefería el aparato del partido".

"No sé quién era el preferido de Ferraz, en todo momento lo que sí he sido es el candidato de la militancia, que al final en procesos democráticos, como los que vivimos en el PSOE, lo que menos importa es lo que puedan decir los aparatos, lo más importante es la voz de la militancia", ha sostenido.

Asimismo, ha admitido no saber por qué ha ganado, si bien espera que su victoria se deba porque es "el mejor candidato para ganar a la derecha en Extremadura". También ha destacado que cuando los candidatos son votados por la militancia supone un "reflejo" de lo que quiere la sociedad para que "tengan autonomía" y "defiendan a su pueblo".

Guardiola, presidenta de la mentira, según Gallardo

En la misma entrevista, ha calificado a la presidenta de Extremadura, María Guardiola, como "presidenta de la mentira", ya que prometió que "nunca" dirigiría la Junta extremeña con el apoyo de Vox y al final "acabó rompiendo su palabra".

Preguntado sobre si la posición de Guardiola fue una mentira o un cambio de opinión, Gallardo ha declarado que para él cambiar de opinión después de decir "reiteradamente que no gobernaría con Vox al final se convierte en un engaño y una mentira".

Por otra parte, ha revelado que su intención es tener un liderazgo que trascienda las siglas del PSOE para defender Extremadura, "pero en ningún caso" plegarse a las cuestiones de partido que no beneficien a su comunidad autónoma.

"Desde luego yo he sido elegido secretario general para defender esta tierra y a esta tierra hay que defenderle de muchas cuestiones, no solamente de lo relativo a todo lo que suena en Madrid como si en Madrid fuera solo España", ha zanjado.