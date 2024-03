Renfe suprime trenes en Extremadura por las obras y Adif dice que no impiden la circulación

Renfe suprime casi todos los trenes que circulan entre Extremadura y Castilla-La Mancha y Sevilla debido a unas obras de mejora que está llevando a cabo el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en las estaciones de Cáceres, Mérida y Aljucén; mientras Adif sostiene que los trabajos no impiden la circulación ferroviaria. Cuando el promotor de las actuaciones anunció las obras de mejora, que comenzaron el pasado mes de enero en Mérida, ya apuntó que las mismas no afectarían al tráfico de trenes, aunque sí advirtió de que probablemente obligarían a modificar los horarios. A pesar de ello, Renfe ha decidido eliminar el transporte ferroviario, pero no explica cuál es la razón por la que se toma esa determinación cuando la empresa que las realiza dice que no es necesario.

La situación afectará concretamente a 21 trenes que realizan 115 trayectos casi diarios, muchos de ellos pertenecen a la línea que llega hasta Madrid. El cierre se llevará a cabo entre el 6 y el 31 de mayo, tiempo en el que Renfe habilitará un transporte alternativo por carretera, a través de autobuses, microbuses, taxis y VTC, dependiendo de la demanda. Para ello acaba de sacar a licitación la contratación de este servicio por carretera, que costará casi 1 millón de euros. En concreto, para los viajeros de larga distancia se pondrá una línea entre Monfragüe y Badajoz o Mérida. Y para los de media distancia el trayecto empezará en Plasencia. En total, Renfe dispondrá de 22 autobuses, con capacidad máxima de 55 personas, de cuatro microbuses, con un límite de 17 viajeros, y de cinco taxis o VTC de siete plazas. El operador ferroviario está ultimando los detalles de los horarios de este plan alternativo, en el que se podrán utilizar los abonos gratuitos expedidos por la compañía para los viajeros recurrentes.

Cambios en los horarios

Desde Adif tampoco concretan a qué se debe este cambio de parecer. Se limitan a comunicar que «por el momento las obras en marcha son compatibles con la circulación de trenes» y remiten al comunicado que difundieron el pasado mes de enero en el que detallaban los pormenores de las actuaciones y en el que se concretaba que las obras solo supondrían cambios de horarios en los trenes.

Para el transporte alternativo por carretera se podrán utilizar los bonos gratuitos de Renfe

A este asunto se refirió ayer también la portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, que entiende la situación: «Lo trabajos son inevitables y supondrán una mejora de las infraestructuras», manifestó. Y agregó que «sabemos que llueve sobre mojado en todo lo que suponga una merma en viajes, pero es algo inevitable y sí entendíamos que se tenían que hacer obras de infraestructura», afirmó.

En concreto, en el tiempo en el que se suprimirán los trenes, en Mérida se completará la renovación de la estación con la actuación en las vías 1 y 3 y los desvíos asociados. En el caso de Aljucén, los trabajos se centrarán en la vía 1 y en el desvío 2; y en Cáceres se renovarán las cabeceras de las estaciones y la parte de las vías generales que dan acceso a la estación. Los trabajos continuarán durante el mes de junio, en este caso solo en la estación de Cáceres, cuando se proceda a la mejora de las vías 3 y 5. Para estas últimas actuaciones, según concreta Renfe, no será necesario la supresión de ningún servicio, ya que los trenes podrán circular por las vías 1, 2, 4 y 6. Lo mismo que ha ocurrido hasta ahora, pues desde que comenzaron las mejoras el 29 de enero en Mérida el tráfico ferroviario no se ha visto afectado.

Los trabajos, que se desarrollan en el único tramo electrificado la región extremeña, representan «la última de las fases de una relación de numerosos trabajos» acometidos en la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura en el último año.

