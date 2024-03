El turismo aguanta el chaparrón pese a las cancelaciones por el mal tiempo

Encender la chimenea es uno de los atractivos de las casas rurales y estos días el tiempo está para echar leña al fuego. Literal. Y esto puede ser un aliciente para salvar las previsiones turísticas de esta Semana Santa que se presenta fría y pasada por agua. «En el turismo rural las cancelaciones están siendo mínimas porque los alojamientos rurales te permiten estar tranquilo y disfrutar de otras cosas dentro de una casa, no es lo mismo que estar en la habituación de un hotel de una ciudad», señala Ignacio Lozano, el presidente de la recién creada Federación Empresarial Extremeña de Turismo Rural (Feextur), que calcula en un 2% las cancelaciones de las reservas en este sector, mientras pueden llegar al 10% en las zonas urbanas.

Quienes sí van a notar los efectos de la meteorología de estos días son las empresas de actividades turísticas. «Serán los más afectados, porque no se van a alquilar bicis en Baños de Montemayor para recorrer la vía verde, kayak para disfrutar del meandro melero ni quad en Montemolín. También se suspenderán visitas culturales», precisa.

Aún así, con unas previsiones meteorológicas nada halagüeñas desde hace ya varios días, Lozano confiesa que esperaban una situación peor, pero aguantan el chaparrón. «La verdad es que la incidencia está siendo poca o residual y mantenemos unas cifras razonables de ocupación en Extremadura a pesar de que siempre hay viajeros que deciden no moverse por las inclemencias del tiempo. Pero también hay gente que no cambia los planes que tenía pensados, aunque los tenga que adaptar, otros que siguen reservando a última hora y luego tenemos también la población extremeña emigrante que vuelve a los pueblos en estas fechas para ver a la familia y a los amigos y que no fallan», apunta.

Todo esto supone que los alojamientos rurales alcancen en torno al 85% de ocupación esta Semana Santa, una cifra inferior al mismo puente festivo del año pasado, cuando se batieron récords. «Si las temperaturas se hubieran mantenido altas como la semana anterior lo habríamos petado», asegura el presidente de Feextur.

En el conjunto regional, la Confederación Empresarial de Turismo y Hostelería de Extremadura (Cetex), rebaja ligeramente las expectativas. «Esto va cambiando, porque hay mucha gente que espera a última hora, pero estimamos que la ocupación está entre el 70% y el 80% en estos momentos», apunta Ignacio Cortés, presidente de Cetex.

«Es cierto que se está produciendo alguna cancelación, pero no están siendo muy relevantes y en general se está manteniendo la ocupación», insiste. Eso sí, apunta, que también depende mucho del tipo de establecimiento y de las pretensiones de los turistas. «Quizás quien buscaba un turismo más cultural o religioso se lo piensa más porque el mal tiempo está provocando la cancelación de muchas procesiones de Semana Santa, aunque en las grandes ciudades siempre hay otras alternativas como la gastronomía o el turismo de compras y centros comerciales», subraya Cortés, que también destaca que las más afectadas serán las empresas de actividades turísticas. «Para el turista rural también puede ser maravilloso disfrutar de este tiempo en plena naturaleza y en los balnearios, por ejemplo, no afecta mucho la climatología», destaca Cortés, que también está al frente del Hotel Balneario El Raposo.

La parte positiva de este temporal generalizado en todo el país es que Extremadura no compite esta Semana Santa con el destino de playa habitual en estas fechas. «El factor playa no existe este año y esperamos que el balance final que podamos hacer el domingo sea positivo y que todos los segmentos vean su ocupación mantenida».

