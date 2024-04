El sector agrario de Extremadura avala las 43 medidas del Ministerio de Agricultura

Febrero de 2024 será un mes para recordar. El agro convulsionó, se echó a la calle y durante semanas cortó carreteras y poblaciones en Extremadura, España y Europa. Agricultores y ganaderos colapsaron ante la precariedad del sector, la política europea y la llegada de productos extracomunitarios. Han pasado semanas, Europa flexibiliza la Política Agraria Comunitaria (PAC) y el ministro de Agricultura Luis Planas firma con las organizaciones agrarias 43 medidas, que no satisfacen plenamente al sector, pero que, al menos, suponen un respiro.

En Extremadura, las organizaciones reciben estas acciones como un avance importante a excepción de Asaja, que las califica de insuficientes porque «se olvidan de los apicultores y de las enfermedades de la ganadería. Además, es necesario que se involucren otros ministerios como el de Transición Ecológica. La pretensión de Planas es suavizar y calmar la reivindicación del agro», subraya Ángel García Blanco, de Asaja Cáceres. Y, en este sentido, Juan Metidieri, también de Asaja, remarca que no aportan nada nuevo y «no se arroja luz».

Frente a la oposición de Asaja, Ignacio Huertas, responsable de UPA-UCE, considera que las medidas ministeriales significan un avance importante en las reivindicaciones de agricultores y ganaderos. «Es un paquete bastante sólido. Necesita las concreciones técnicas, pero trata de dar respuesta a la situación del campo que es muy complicada. Este conjunto de medidas no van a resolver todos los problemas del sector, pero sí responden a un paquete interesante. Es un avance para lo que venimos reivindicando desde las organizaciones profesionales. Se habla de la ley de la cadena alimentaria, el control de los productos que llegan de otros países. Y consigamos que los productores cobren lo que cuesta producir más su salario».

Otro aspecto destacado se refiere a la entrada en vigor de las medidas. En este sentido, Huertas desea que sea lo antes posible, en 2024, porque «no todas las cuestiones se podrán en marcha este año, pero algunas como las referidas a la declaración de la renta y la flexibilidad de la PAC deben ser para este año».

Para La Unión, las medidas de Luis Planas llegan tarde, pero «al menos llegan», subraya Luis Cortés, responsable de esta organización, que insiste que se trata de un parche, pero «bienvenido». Sin embargo, lamenta que no se apoye el relevo generacional y que no se profundice en las enfermedades de la ganadería extensiva. «En la provincia de Cáceres sufrimos desde hace años de una sangría en el ganado caprino y en el bovino con la tuberculosis y las enfermedades hemorrágicas, y que en pocos días comenzaremos a sufrir de nuevo».

Para Cortés ahora toca sumarse a la mesa de negociaciones y no de las tractoradas: «No podemos estar todos los días con los tractores en la carretera y, después, no dar una oportunidad a las mesas de negociación. Los tractores tienen que estar trabajando en el campo. También tenemos que conseguir que se cumpla la cadena, los controles en los puertos, etcétera. Si no se cumple, en otoño volveremos a sacar los tractores».

