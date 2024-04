Comienzan las pruebas del sistema que permitirá correr más a los trenes en Extremadura

La alta velocidad no será una realidad en Extremadura hasta dentro de ocho años (si no hay más demoras), después de que se haya anunciado su retraso hasta 2032. Eso quiere decir que al menos hasta esa fecha Extremadura seguirá sin ver un AVE sobre sus vías, pero no significa que hasta entonces los trenes de la región no puedan mejorar sus prestaciones y que eso se traduzca en un ahorro en los tiempos de viaje. De momento, ya se han dado pasos para conseguirlo, como la electrificación del tramo entre Plasencia y Badajoz, que ha permitido que los Alvia que realizan el trayecto hasta Madrid circulen con tracción eléctrica; en realidad son trenes mixtos, pues cambian a diésel en Plasencia y terminan así el viaje hasta la capital de España, pues la electricidad acaba en esta estación cacereña.

En cambio, a efectos prácticos, esto no ha supuesto más que un ahorro de cuatro minutos en el viaje hasta la ciudad de Madrid, pues para que la electrificación pueda reflejarse en el tiempo es necesario que lleve aparejada la implantación del Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario, más conocido como ERTMS, por sus siglas en inglés. Este sistema de control es el que permite a los trenes circular más rápido, pero ahora mismo no está disponible en la red ferroviaria extremeña. Es por eso que, aunque la vía esté electrificada, las locomotoras tienen la velocidad limitada a 200 kilómetros por hora, el máximo permitido por el antiguo sistema de seguridad, el que tiene ahora mismo activo la región.

Se hará por tramos

El nuevo programa ya ha empezado a instalarse y, de hecho, tal y como informó el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en el Senado, este mes de abril comenzará ya a probarse: «Hemos hecho obras en las cuatro estaciones de Extremadura, hemos electrificado la línea de Plasencia a Badajoz, en abril empezamos con las pruebas del ERTMS y muy pronto todo el tramo de alta velocidad estará operativo», contestó a la senadora del PP por Cáceres, Dolores Marcos, que interpeló a Puente sobre la situación ferroviaria en la región.

En concreto, tal y como informa el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a este diario, dichas comprobaciones comenzarán por el tramo entre Plasencia y Cáceres, que fue precisamente el último que se puso en funcionamiento. Serán los tecnólogos que han desplegado el ERTMS los que realizarán los primeros exámenes y después comenzarán los ensayos de Adif. Posteriormente, las pruebas se extenderán al resto del trazado electrificado, hasta Badajoz.

Óscar Puente reitera que el trazado del AVE por Toledo se dirimirá «pronto»

De momento, no se concreta lo que durarán las comprobaciones aunque la fecha prevista para la puesta en funcionamiento de este nuevo sistema es a lo largo del próximo año. Esto, unido a la inauguración del bypass de Mérida, va a permitir reducir el trayecto entre Badajoz y Madrid a cuatro horas, una media hora menos que ahora. Para entonces, los trenes Alvia (solo estos, pues son los únicos que circulan en eléctrico ahora mismo en Extremadura) podrán coger 220 km/h, máximo permitido para ese modelo. Cuando llegue el Avant comprometido, otro de prestaciones superiores, se podrá circular a 250 km/h, por lo que se ahorrará todavía algo más de tiempo.

El ministro de Transportes volvió a reconocer en su intervención en el Senado que el servicio ferroviario extremeño es «mejorable», pero incidió en que «cada vez es mejor» y que «todavía lo será más» cuando acaben las obras que se llevan a cabo en el tramo Badajoz-Plasencia y que van a suponer dejar sin trenes a la región durante el mes de mayo. Se habilitarán autobuses para realizar los trayectos por carretera: «Mientras dure este escenario puede haber afectaciones e incidencias, lo prioritario es atender a los viajeros y garantizar su movilidad», apostilló Óscar Puente.

El titular de la cartera de Transportes también se refirió a los problemas por el trazado del AVE en Castilla-La Mancha, que están bloqueando la llegada de este servicio a Extremadura: «Pronto anunciaremos el trazado por Toledo», reiteró. Aunque no dio fechas. Y anunció que se traerán nuevos trenes a la región cuando entren en funcionamiento los modelos 106 (conocidos como Avril).

La senadora popular, por su parte, calificó al tren extremeño como «el de la vergüenza» y pidió a Puente que «deje de pulsar el botón de bloqueo a Extremadura» y que se preocupe por su red ferroviaria.

De otro lado, la plataforma MSU-Norte de Extremadura criticó el retraso del AVE y exigió la intervención del presidente de Gobierno para garantizar la alta velocidad en 2030, como estaba prometido.

